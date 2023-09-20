Varda Uzay Aracı Yörüngede Sıkışmış, Dünya'ya Dönüş İçin Onay Bekliyor

Uzay içi üretim konusunda uzmanlaşmış bir girişim olan Varda Space Industries'e ait ticari bir uzay aracı, bir ilaç numunesi koleksiyonuyla Dünya'ya dönmek için hükümetin onayını beklediği için beklenenden daha uzun süre yörüngede kaldı. Uydu, ürünleri analiz ve ticari kullanım için Dünya'ya döndürmek üzere tasarlanmış geri kazanılabilir bir kapsül içinde şirketin ticari malzemeler, özellikle de farmasötik ürünler üretme teknolojisini sergilemek üzere bir aylık bir görev hedefiyle 12 Haziran'da fırlatıldı.

Ancak Varda kapsülünün kurtarılması, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve ABD Hava Kuvvetleri'nin kapsülün Utah'ın uzak bir bölgesine inişine onay vermemesi nedeniyle şu anda beklemede. FAA, Varda'nın aracını yeniden giriş lisansı olmadan piyasaya sürdüğünü ve düzenleyici gerekliliklere uymadığını belirtti. Varda, şu anda beklemede olan kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti. Şirket, Eylül ayı başlarında Utah Test ve Eğitim Alanına iniş fırsatlarını hedeflemişti ancak güvenlik endişeleri nedeniyle izin verilmedi.

Varda Space Industries, uzay aracının iyi durumda ve "tüm sistemlerde sağlıklı" olduğuna dair güvence verdi. Uzay aracı gerekirse bir yıl boyunca yörüngede kalacak şekilde tasarlanırken şirket, kapsülün mümkün olan en kısa sürede Dünya'ya geri getirilmesi için hükümet ortaklarıyla aktif olarak çalışıyor.

FAA'nın Ticari Uzay Operasyonları Ofisi, ticari fırlatma ve yeniden giriş operasyonlarının lisanslanmasından sorumludur. Ancak kurum esas olarak lansman lisanslarına yönelik başvuruları inceliyor ve yeniden giriş lisanslaması nispeten yeni. FAA bu yıl 82 ticari lansmana lisans verdi; bu, önceki yıllara göre önemli bir artış. Artan ticari fırlatma sayısı, ağırlıklı olarak SpaceX'in artan fırlatma temposundan kaynaklanıyor. FAA, büyüyen ticari uzay endüstrisine ayak uydurmak için ek fon talep etti.

FAA'nın lisans başvurularını incelerken öncelikli kaygıları halkın güvenliği, mal hasarı riski, çevresel tehditler ve ulusal güvenlik sonuçlarıdır. FAA'nın bir lisans başvurusunu doğrudan reddetmesi alışılmadık bir durum olsa da, yeniden giriş araçları hala nispeten nadirdir. Bugüne kadar yalnızca iki şirket ticari FAA yeniden giriş lisansı aldı.

Varda ve FAA, şirketin otomatik uzay kapsüllerini düzenli olarak Dünya'ya döndürme planları ve bunun ticari hava trafiği üzerindeki potansiyel etkisi konusunda görüşmelerde bulunuyordu.