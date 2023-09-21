Gökbilimciler Uydu Işığı Kirliliğiyle Mücadele İçin Uluslararası Anlaşma Çağrısında Bulundu

Dünya çapındaki gökbilimciler, uzayda ışık kirliliğine neden olan uydu takımyıldızları sorununu çözmek için uluslararası anlaşmalar yapılmasını savunuyorlar. Bu uydu ağlarının çoğalması, bilimsel araştırmaların bütünlüğünü tehdit ediyor ve karanlık gökyüzünün kaybıyla ilgili endişelere yol açıyor.

Birleşik Krallık'ta ülkenin karanlık gökyüzünü korumaya yönelik yeni planlama düzenlemeleri yapılması yönünde çağrılar var. İngiltere'nin kentleşmesi, yıldızların görünürlüğünde önemli bir azalmaya yol açtı ve son on yılda tahminen yüzde 10'luk bir gökyüzü kaybı yaşandı. Bu kayıp sadece insanları etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda doğanın karanlık koşullar altında gelişme yeteneğini de etkiliyor.

Dan Oakley gibi karanlık gökyüzü danışmanları ışık kirliliğini azaltmak için çalışıyor. Karanlık gökyüzünün, insanlığın evrenle bağlantı kurması ve varoluşsal sorular üzerinde düşünmesi açısından çok önemli olduğunu vurguluyorlar. “Nightscape” dergisinin editörü Megan Eaves, tarih boyunca sanata, müziğe ve filmlere ilham veren yıldızlı gecelerin kültürel öneminin altını çiziyor.

Aktivistler, kültürel boyutun yanı sıra ışık kirliliğinin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu da savunuyor. Geceleri yapay ışığa maruz kalmak sirkadiyen ritmi bozarak melatonin üretimini etkileyerek çeşitli zihinsel sağlık sorunlarına ve hastalıklara yol açabilir.

Işık kirliliğine ilişkin endişeler, uydu takımyıldızlarının yükselişiyle birlikte yoğunlaştı. Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun direktör yardımcısı Robert Massey de dahil olmak üzere gökbilimciler, alçak Dünya yörüngesindeki uyduların bilimsel araştırmalar üzerindeki etkisini vurguluyor. Elon Musk'un sahibi olduğu Starlink uyduları, artan sayıları ve teleskop gözlemlerini aksatma potansiyeli nedeniyle özellikle endişe verici.

Uydu şirketleri, güneş ışığının yansımasını en aza indirmek için farklı kaplamalar ve güneşlikler kullanarak ışık kirliliğini gidermeye çalışıyor. Ancak daha fazla uydu fırlatılmasına yönelik planlarla birlikte uzaydan kaynaklanan ışık kirliliği sorununun daha da kötüleşmesi bekleniyor. Örneğin Çin, 13,000 uydudan oluşan bir takımyıldızı fırlatmayı düşünüyor.

Işık kirliliği Avrupa genelinde yayıldıkça karanlık alanların bulunması zorlaşıyor. Milli parklardaki karanlık gökyüzü rezervleri, insanların hâlâ gece gökyüzünün güzelliğini deneyimleyebileceği değerli yerlerdir. Ancak, artan gelişme ve yeni şehirlerin inşası bu rezervlere yönelik bir tehdit oluşturmaktadır.

Sorumlu aydınlatma uygulamalarını teşvik eden ve yapay ışığın karanlık gökyüzü üzerindeki olumsuz etkisini en aza indiren yönergelerin uygulanması için topluluklar, milli parklar ve hükümetler tarafından çaba gösterilmelidir.

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