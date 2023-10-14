Britanya Kolumbiyası'nın güneybatısında yaşayanlar güneş tutulmasını ideal bir şekilde izleyebiliyor

Britanya Kolumbiyası'nın güneybatısında yaşayanlar, 14 Ekim 2023'te bir ateş halkası güneş tutulmasına tanık olmak için en iyi fırsata sahip. Bu tür tutulma, ay güneşin önünden geçerek karanlık ayın etrafında ateşli bir halka oluşturduğunda meydana gelir. Tutulma sabah 8'de başlayacak, yaklaşık sabah 08'de zirveye ulaşacak ve Vancouver'da sabah 9'de sona erecek. Ancak hava tahmini bölgede bulut ve sağanak yağışların görülebileceğini öngörüyor.

BC'nin güneybatısı yüzde 70 ila 80 oranında güneş kapsamına sahip olurken, eyaletin geri kalanı yüzde 50 ila 70 oranında güneş kapsamı bekleyebilir. Kwantlen Politeknik Üniversitesi'nde fizik eğitmeni olan Laura Flinn, Kuzey Amerikalılara hava koşulları nedeniyle bu etkinliği kaçırırlarsa endişelenmemelerini tavsiye ediyor. Tam güneş tutulması 8 Nisan 2024'te gerçekleşecek ve Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Adası ile Newfoundland ve Labrador'un bazı bölgelerinde görülebilecek.

Flinn, tutulma zirveye ulaşmadan önce gökyüzünün açılacağı ve BC sakinlerinin beklemek veya seyahat etmek zorunda kalmadan bu fenomeni gözlemlemelerine olanak tanıyacağı konusunda umutlu olmaya devam ediyor. Etkinlik sırasında güvenliği sağlamak için üniversite bir izleme etkinliği düzenliyor ve insanlara doğrudan güneşe bakmamaları gerektiğini hatırlatıyor. Tutulma sırasında bile güneşe bakmak gözlere zarar verebilir.

The Canadian Press tarafından hazırlanan bu rapor ilk olarak 14 Ekim 2023'de yayınlandı.

kaynaklar:

– Kanada Basını