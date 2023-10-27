Yarın Sabah Tayvan'da Görülecek Muhteşem Kısmi Ay Tutulmasını Kaçırmayın!

Yarın sabah, Tayvan sakinleri ve uzaktaki adalar, hava izin verdiği sürece kısmi ay tutulmasına tanık olmak için harika bir fırsata sahip olacak. Merkezi Hava Durumu İdaresi (CWA), gök olayının sabah 2'den sabah 6:28'e kadar, Dünya'nın güneş ve ay arasında hizalandığı ve ayın aydınlatmasını kısmen engellediği zaman gerçekleşeceğini doğruladı.

Ay tutulması sırasında Güneş'in ışığı Dünya tarafından engellenir ve gölgesi Ay'ın üzerine düşer. CWA, bu tutulma sırasında ayın beş aşamadan geçeceğini ve ilk dördünün Tayvan'da görülmesinin beklendiğini açıkladı.

Yarı gölgeli tutulma olarak bilinen ilk aşama gece saat 2'de başlayacak. Bu aşamada, Dünya'nın yarı gölgesi yavaş yavaş Ay'ın yüzeyini kaplayacak. Ancak bulanıklık ve sınırlı ölçek nedeniyle dürbün veya teleskop yardımı olmadan gözlem yapmak zor olabilir.

Sabah saat 3'te başlayan ikinci aşama, Dünya'nın tam gölgesini devreye sokarak ayın güneydoğu köşesini karartıyor. Sabah 35:4'te gölge, yüzeyinin yaklaşık %14'ünü oluşturan ayın en büyük bölümünü kaplayacak. Sonunda, sabah saat 13:4'te, Dünya'nın gölgesi artık Ay'ı engellemediği için parçalı tutulma sona eriyor. Sabah 54:6'de, Dünya'nın Ay'a gölge düşürmemesiyle yarı gölge tutulması tamamen sona erecek.

Ne yazık ki, Orkide Adası'nda (Lanyu) sabah 6:03 ile Kinmen İlçesinde sabah 6:20 arasında gerçekleşecek yarı gölgeli ay tutulmasının son aşaması, ayın batı ufku üzerinde batması nedeniyle görülemeyecek.

Hevesli yıldız gözlemcileri için takvimlerinize 7-8 Eylül 2025 gecesini işaretleyin. CWA, bu süre zarfında bir tam ay tutulmasının gerçekleşeceğini ve bu hayranlık uyandıran astronomik olaya tanık olmak için olağanüstü bir fırsat daha sağladığını açıkladı.

Dürbününüzü veya teleskopunuzu hazırlamayı ve yarın sabah Tayvan'da gerçekleşecek parçalı ay tutulmasının nefes kesen manzarasının tadını çıkarmak için açık gökyüzü için parmaklarınızı çapraz tutmayı unutmayın!

SSS:

Soru: Ay tutulması nedir?

Cevap: Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ve gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesiyle meydana gelir.

Soru: Ay tutulması çıplak gözle görülebilir mi?

C: Evet, ay tutulmaları çıplak gözle gözlemlenebilir, ancak görünürlük ve ayrıntılar farklılık gösterebilir.

Soru: Tayvan'da bir sonraki ay tutulması ne zaman?

C: Tayvan'dan görülebilecek bir sonraki ay tutulması, 7-8 Eylül 2025'te gerçekleşecek tam ay tutulmasıdır.

Soru: Ay tutulmasının farklı aşamaları nelerdir?

C: Ay tutulması çeşitli aşamalardan oluşur: Ay'ın ne kadarının Dünya'nın gölgesi tarafından kaplandığına bağlı olarak yarı gölgeli tutulma, kısmi tutulma ve tam tutulma.