Göksel Bir Keyif: Kısmi Ay Tutulması'nın Harikasına Tanık Olun

Yakın zamanda gerçekleşen halkalı güneş tutulması batı yarımkürenin belirli bölgelerindeki izleyicileri büyüledikten sonra, dünyanın dört bir yanındaki gökyüzü gözlemcileri şimdi sabırsızlıkla başka bir gök gösterisini, yani parçalı bir ay tutulmasını bekliyor. Dünya'nın Güneş ile Ay arasında hareket etmesi ve Ay yüzeyine gölge düşürmesiyle meydana gelen bu büyüleyici astronomik olayın, 28 Ekim gecesi gerçekleşecek ve 29 Ekim'in erken saatlerine kadar devam etmesi planlanıyor.

Parçalı Ay Tutulması'nda Nerede Hayran Kalabilirsiniz?

Bu büyüleyici etkinlik, Güney Amerika, Kuzeydoğu Kuzey Amerika, Afrika, Avrupa, Asya, Avustralya ile Atlantik, Güney Pasifik ve Hint Okyanusları'nı kapsayan çok sayıda yerden görülebilecek. Gece ilerledikçe tutulmanın başlangıcı Avustralya, Kuzey Pasifik Okyanusu ve Rusya'nın doğu kesimlerini süsleyecek. Tam tersine, Ay yükselişini sürdürürken, tutulmanın sonu Güney Atlantik Okyanusu, Kuzey Atlantik Okyanusu ile Brezilya ve Kanada'nın doğu bölgelerinde bulunanlar için gözlemlenebilir olacak.

Hindistan'da Ay Tutulması: Yıldız Gözlemcileri İçin Özel Bir İkram

Hindistan aynı zamanda tüm gösteriye tanıklık etme ayrıcalığına sahip olacak ve hem yıldız gözlemcileri hem de gökbilimciler için eşsiz bir fırsat sunacak. Kalküta'daki MP Birla Planetarium'un Bilimsel Görevlisi Shilpi Gupta, tam ay tutulmasının Hindistan'ın her yerinden görülebileceğini doğruladı. Ay'ın tamamen aydınlandığı ve Dünya etrafındaki yörüngesinde Güneş'in karşısında olduğu dolunay evresinin 29 Ekim Pazar günü saat 1:54'te (IST) gerçekleşmesi bekleniyor.

Ay Tutulmasının Mekanizmasını Anlamak

Ay tutulması dolunay gününde Güneş, Dünya ve Ay'ın düz bir çizgide ve aynı düzlemde hizalanmasıyla meydana gelir. Güneş-Dünya ve Dünya-Ay düzlemleri birbirine 5 derecelik açıyla eğimlidir. Bu düzlemler kesiştiğinde ve Ay, kesişme noktasının düğüm noktalarında veya yakınında konumlandığında bir tutulma meydana gelir.

Dünyanın gölgesi iki farklı bölgeden oluşur: Umbra, içteki karanlık bölge ve Penumbra, dıştaki daha açık alan. Bu göksel olay sırasında Ay, hem gölge hem de kısmi gölgeden geçerek, birleşik yarı gölge ve kısmi ay tutulmasına neden olacak. Bu hayranlık uyandıran olay, buna tanık olacak kadar şanslı olan herkes için büyüleyici bir mucize olacağa benziyor.

SSS:

Soru: Parçalı ay tutulması nerede görülecek?

C: Tutulma, Güney Amerika, kuzeydoğu Kuzey Amerika, Afrika, Avrupa, Asya, Avustralya ve Atlantik, Güney Pasifik ve Hint Okyanusları dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden görülebilecek.

Soru: Parçalı ay tutulmasına hangi Hint şehirleri tanık olacak?

C: Hindistan'da tutulmanın tamamı görülebilecek ve hem yıldız gözlemcileri hem de gökbilimciler için eşsiz bir fırsat sunacak. Ay'ın dolunay evresi 29 Ekim Pazar günü saat 1:54'te (IST) gerçekleşecek.

Soru: Ay tutulmasına ne sebep olur?

Cevap: Ay tutulması Güneş, Dünya ve Ay'ın düz bir çizgide ve aynı düzlemde hizalanmasıyla meydana gelir. Bu hizalanma, Dünya'nın Ay'ın üzerine gölge düşürmesine ve bunun sonucunda Ay'ın tutulmasına yol açar.

Soru: Ay tutulması sırasında Dünya'nın gölgesinde kalan iki bölge nelerdir?

C: Dünyanın gölgesi Umbra adı verilen daha koyu iç bölgeden ve Penumbra olarak bilinen daha açık dış bölgeden oluşur.