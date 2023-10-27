Gökyüzünü Güzelleştiren Kısmi Ay Tutulması – Göksel Bir Gösteri

Yıldız gözlemcileri ve astronomi meraklıları, bu haftanın sonlarında gece gökyüzünü süsleyecek yaklaşan gök olayını sabırsızlıkla bekliyorlar. 28 Ekim'de gerçekleşen halkalı güneş tutulmasından hemen sonra, 29-14 Ekim'de parçalı ay tutulması yaşanacak.

Tutulma sırasında Ay, ilk olarak 11 Ekim saat 31'de yarı gölgeye girecek, ardından saat 28'te başlayıp 1 Ekim saat 05'te sona eren gölge aşamasına geçecek. gece yarısı ülkenin her yerinde.

Bhubaneswar'daki Meteoroloji Merkezi tarafından doğrulandığı üzere tutulma, ayın Dünya'nın gölgesine düşeceği kısmi bir ay tutulması olacak. Tutulmanın süresi yaklaşık 0.126 saat XNUMX dakika olacak ve büyüklüğü XNUMX olacak.

Tutulmanın görünürlüğü Batı Pasifik Okyanusu, Avustralya, Asya, Avrupa, Afrika, Güney Amerika'nın doğusu, Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusu, Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu ve Güney Pasifik Okyanusu dahil olmak üzere geniş bir bölgeye yayılacak. Ünlü gökbilimci Subhendu Patnaik'e göre, Ay'ın diski yalnızca yüzde altı kadar kaplanacak olsa da, bu büyüleyici olaya çıplak gözle tanık olunabilecek.

İleriye baktığımızda Hindistan'dan görülebilecek bir sonraki ay tutulması 7 Eylül 2025'te gerçekleşecek ve tam bir ay tutulması olacak. Ülkeden görülebilen en son ay tutulması 8 Kasım 2022'de gerçekleşti ve tam tutulmaydı. Ancak 2024 yılında iki güneş ve iki ay tutulması yaşanacak olsa da bunların hiçbirinin Hindistan'dan görülemeyeceğini de belirtmekte fayda var.

Tarih yaklaştıkça takvimlerinize işaretlemeyi unutmayın ve gök dünyasının hayranlık uyandıran büyüsüne tanık olma fırsatını yakalayın. Bu kesinlikle sizi gezegenimizin ötesinde var olan harikalara hayran bırakacak bir gösteri.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Ay tutulması nedir?

Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle meydana gelen ve Ay'ın Dünya'nın gölgesi altına girmesine neden olan gök olayıdır.

2. Parçalı ay tutulması nedir?

Parçalı ay tutulması, Ay'ın yalnızca bir kısmının Dünya'nın gölgesi tarafından kaplandığı bir tür ay tutulmasıdır.

3. Ay tutulması çıplak gözle görülebilir mi?

Evet, ay tutulması çıplak gözle de izlenebiliyor. Ancak manzaranın tam anlamıyla tadını çıkarmak için her zaman parlak şehir ışıklarından uzakta bir yer bulmanız önerilir.

4. Bir sonraki ay tutulması Hindistan'dan ne zaman görülebilecek?

Hindistan'dan görülebilecek bir sonraki ay tutulması 7 Eylül 2025'te gerçekleşecek ve tam bir ay tutulması olacak.

5. 2024 yılında gözle görülür tutulmalar olacak mı?

Evet, 2024'te iki güneş, iki ay tutulması olacak. Ancak hiçbiri Hindistan'dan görülemeyecek.