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Parçalı Ay Tutulması 28-29 Ekim 2023'te Hindistan'da Görülecek

ByGabriel Bota

Ekim 20, 2023
Parçalı Ay Tutulması 28-29 Ekim 2023'te Hindistan'da Görülecek

28-29 Ekim 2023'te kısmi bir ay tutulması meydana gelecek ve gölge evresi 29'unun erken saatlerinde başlayacak. Bu tutulma gece yarısına doğru Hindistan'ın her yerinden görülebilecek. Tutulmanın genel aşamasının 01 Ekim saat 05:29'te (IST) başlaması ve saat 02:24'te (IST) sona ermesi bekleniyor. Tutulmanın süresi yaklaşık 1 saat 19 dakika olacak ve büyüklüğü 0.126 olacak.

Bu ay tutulması, Batı Pasifik Okyanusu, Avustralya, Asya, Avrupa, Afrika, Güney Amerika'nın doğusu, Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusu, Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu ve Güney Pasifik Okyanusu dahil olmak üzere dünya çapında birçok bölgede görülebilecek.

Dolunay gününde Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girdiği ve üç nesnenin de aynı hizada olduğu bir ay tutulmasının meydana geldiğini unutmamak önemlidir. Ay'ın tamamı Dünya'nın gölgesi altına girdiğinde tam Ay tutulması meydana gelirken, Ay'ın yalnızca bir kısmı Dünya'nın gölgesi altına girdiğinde kısmi Ay tutulması meydana gelir.

Hindistan'da bu olaydan sonraki bir sonraki ay tutulması 07 Eylül 2025'te tam ay tutulması olacak. Hindistan'dan görülebilen son ay tutulması 8 Kasım 2022'de meydana geldi ve tam tutulmaydı.

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By Gabriel Bota

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