Parçalı Ay Tutulması 28-29 Ekim 2023'te Gerçekleşecek

Chandra Grahan olarak da bilinen kısmi ay tutulması, 28-29 Ekim 2023'te gerçekleşecek. Ay tutulması, 28 Ekim gece yarısı Ay'ın yarı gölgeye girmesiyle başlayacak ve gölge evresi 29 Ekim XNUMX'te başlayacak. XNUMX'unun erken saatleri. Bu göksel olay gece yarısı civarında Hindistan'ın her yerinden görülebilecek.

Ay tutulması nedeniyle Somnath Mandir ve Shri Somnath Trust'a bağlı tüm mandirler, 28 Ekim günü öğleden sonra aarti sonrasında olağan puja törenlerini askıya alacak.

Tutulma, Batı Pasifik Okyanusu, Avustralya, Asya, Avrupa, Afrika, Güney Amerika'nın doğusu, Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusu, Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu ve Güney Pasifik Okyanusu'nu kapsayan geniş bir bölgede görülebilecek.

Tutulmanın genel aşaması 01 Ekim'de 05:29 IST'de başlayacak ve 02:24 IST'de sona erecek. Tutulmanın süresi 1 saat 19 dakika olacak ve büyüklüğü 0.126 gibi çok küçük olacak.

Hindistan'dan görülebilecek bir sonraki ay tutulmasının 07 Eylül 2025'te gerçekleşeceğini ve tam ay tutulması olacağını belirtmekte fayda var. Hindistan'dan görülebilen bir önceki ay tutulması 8 Kasım 2022'de gerçekleşmişti ve tam tutulmaydı.

Ay tutulması, dolunay gününde Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girmesi ve üç nesnenin de aynı hizaya gelmesiyle meydana gelir. Ay'ın tamamı Dünya'nın gölgesine girdiğinde tam Ay tutulması meydana gelirken, Ay'ın yalnızca bir kısmı Dünya'nın gölgesine düştüğünde kısmi Ay tutulması meydana gelir.

Kaynak: DeshGujarat