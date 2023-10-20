Parçalı Ay Tutulması 28-29 Ekim 2023'te Gerçekleşecek

Parçalı ay tutulmasının gerçekleşmesi beklendiğinden, 28-29 Ekim 2023'te gök olayı gerçekleşecek. Yarı gölgeli ay tutulması olarak da bilinen bu olay, Güneş, Dünya ve Ay'ın, Dünya'nın Ay'ın üzerine gölge düşürerek daha karanlık görünmesine neden olacak şekilde hizalanmasıyla meydana gelir.

Bu tutulma sırasında Ay'ın yalnızca bir kısmı Dünya'nın gölgesi tarafından kaplanacak ve bu da ayın olağan parlaklığının kısmen kararmasına neden olacak. Bu tür tutulmanın, ayın tamamen dünyanın gölgesi tarafından kaplandığı tam ay tutulmasından farklı olduğunu belirtmek önemlidir.

Kısmi ay tutulmasının birkaç saat içinde gerçekleşmesi bekleniyor; ülkenin saat dilimine bağlı olarak en yüksek görünürlük akşam geç saatlerde veya sabahın erken saatlerinde gerçekleşecek. Hindistan'da tutulmanın 28 Ekim gecesi başlayıp 29 Ekim sabahının erken saatlerine kadar devam etmesi planlanıyor.

Hindistan'daki gözlemciler, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girerken yavaş yavaş parlaklığını kaybetmesine tanık olma fırsatı bulacak. Bu fenomen, evrenimizde meydana gelen inanılmaz gök olaylarını hatırlatıyor ve yıldız gözlemcileri ile astronomi meraklılarına güneş sistemimizin harikalarını gözlemlemeleri ve takdir etmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Tutulmayı gözlemlerken gözlerinizi güneşin doğrudan ışınlarından korumak için uygun önlemleri almanız önemlidir. Görme duyunuza gelebilecek olası zararları önlemek için güneş tutulması gözlüklerinin veya diğer onaylı güneş filtrelerinin kullanılması önerilir.

Öyleyse takvimlerinize 28-29 Ekim 2023 haftasonunu işaretleyin ve parçalı ay tutulmasının büyüleyici güzelliğine tanık olmaya zaman ayırın. Doğal dünyayla bağlantı kurmak ve evrenimizin sunduğu hayranlık uyandıran harikalara hayret etmek için bir şans.

kaynaklar:

– Hindistan Eğitimi | En Son Eğitim Haberleri | Küresel Eğitim Haberleri | Güncel Eğitim Haberleri (kaynak)

– Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) (kaynak)