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NASA'nın Parker Güneş Sondası Güçlü Koronal Kütle Atılımını Gözlemliyor

ByRobert Andrew

Eylül 19, 2023
NASA'nın Parker Güneş Sondası Güçlü Koronal Kütle Atılımını Gözlemliyor

NASA'nın Parker Güneş Sondası yakın zamanda Güneş'in yakınında güçlü bir koronal kütle püskürmesinin (CME) içinden geçerek Güneş'in plazmasının gezegenler arası tozla nasıl etkileşime girdiğine dair değerli veriler sağladı. Bu CME şimdiye kadar kaydedilen en yoğunlardan biridir. Sonda ilk kez CME'ler ile gezegenler arası toz arasındaki etkileşimi gözlemleyerek yirmi yıl önce teorileştirilen ancak daha önce hiç gözlemlenmemiş bir olguya ışık tuttu.

Geçiş sırasında sonda tarafından toplanan verilerin analizi The Astrophysical Journal'da yayınlandı. CME'yi inceleyen bilim insanları, CME'nin Güneş'ten yaklaşık 6 milyon mil uzaklığa kadar gezegenler arası tozu temizlediği sonucuna vardı. Ancak temizlenen alan çok geçmeden daha fazla gezegenlerarası tozla doldu.

Parker Solar Probe'un Solar Probe için Geniş Alan Görüntüsü (WISPR) kamerası, uzay aracı içinden geçerken CME'nin bir görüntüsünü sağladı. Başlangıçta kamera derin uzayın huzurlu bir görüntüsünü yakaladı, ancak madde parçacıkları geçerken hızla parlak ışıkla doldu.

Parker Güneş Sondası, 2018 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana önemli keşifler yapıyor. 2021 yılında Güneş'in koronasıyla ilk doğrudan temasını gerçekleştirdi ve güneş rüzgârını inceliyor. Adını güneş rüzgârının varlığını teorileştiren Eugene Parker'dan alan sonda, Venüs'ün altıncı uçuşunu Ağustos 2022'de tamamladı ve devam eden görevi sırasında Güneş'in dinamikleri hakkında yeni bilgiler toplamaya devam edecek.

kaynaklar:
– NASA'nın Parker Güneş Sondası, Güneş Hakkında Uzun Süreli Bir Gizemi Çözdü, NASA

By Robert Andrew

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