Sağlıklı Çocukların Genomik Araştırmalara Katılımına Yönelik Ebeveyn Tutumları

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, ebeveynlerin sağlıklı çocuklarının genomik araştırmalara katılımına yönelik tutumlarını ve sonuçların geri dönüşüne ilişkin beklentilerini araştırdı. Araştırma, birinci basamak sağlık araştırma ağına katılan ve sağlıklı çocukları olan ebeveynlerin görüşlerini anlamayı amaçladı. Çalışmada 26 ebeveynle yarı yapılandırılmış telefon görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve transkriptler tematik olarak analiz edilmiştir.

Röportajlardan üç ana tema ortaya çıktı. İlk tema, ebeveynlerin araştırmaya katılımları için karşılıklı bir jest olarak tıbbi olarak uygulanabilir, çocuklukta başlayan sonuçları almayı tercih ettiklerini ifade ettikleri karşılıklılıktı. Ayrıca ek bilgi veya güncellemeler için zaman içinde kendileriyle yeniden iletişime geçilmesi bekleniyor. İkinci tema genetik testlerin aşağı yöndeki etkilerini araştırdı. Ebeveynlerin gelecekte çocuklarına klinik fayda sağlayacağına dair umutları vardı ama aynı zamanda genetik ayrımcılık riskinden de endişe duyuyorlardı. Genomik araştırmalara katılmanın çocuklarının geleceği açısından herhangi bir olumsuz sonuç yaratmayacağından emin olmak istiyorlardı.

Üçüncü tema güç ve yetkilendirmeydi. Bazı ebeveynler, çocukları ve diğer aile üyeleri için önleyici tedbirler almalarına olanak tanıdığı için genomik araştırmalara katılarak kendilerini güçlenmiş hissettiler. Bunu bilinçli kararlar vermek ve potansiyel sağlık risklerinden kaçınmak için bir fırsat olarak gördüler. Ancak diğer ebeveynler, tıbbi durumların veya genetik yatkınlıkların keşfedilmesine yol açabilecek araştırmalara katılarak çocuklarının özerkliğini sınırlama konusunda tereddütlüydü.

Bu tutum ve beklentileri anlamak, genomik araştırmalara katılımcı merkezli yaklaşımların bilgilendirilmesine yardımcı olabilir. Araştırmacılar, sonuçların faydasını en üst düzeye çıkarırken ebeveynlerin karar verme sürecini ve katılımını optimize etmek için çalışmalar tasarlarken bu gerilimleri dikkate alabilirler. Ek olarak, genetik ayrımcılıkla ilgili endişelerin ele alınması ve karar vermede özerkliğin teşvik edilmesi, ebeveynlerin sağlıklı çocuklarıyla genomik araştırmalara katılma konusundaki istekliliğini daha da artırabilir.

kaynaklar:

Orijinal makale: Sağlanmadı