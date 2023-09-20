Bilim Adamları Parazitlerin Çimlere Tırmanmak İçin Karıncaları Yönettiğini Keşfetti

Kopenhag Üniversitesi Bitki ve Çevre Bilimleri Bölümü'ndeki bilim adamları, bir tür parazit olan neşter karaciğeri parazitleri hakkında büyüleyici bir keşif yaptılar. Bu parazitler, karıncaları kontrol etme ve onların çimenlerde yukarı ve aşağı tırmanmalarını sağlama konusunda dikkate değer bir yeteneğe sahiptir, bu da parazitlerin daha büyük hayvanlar tarafından tüketilme olasılığını artırır.

Neşter karaciğeri parazitlerinin yaşam döngüsü, yumurtalarının inekler tarafından atılıp çimlere ulaşmasıyla başlar. Salyangozlar bu yumurtaları yerler ve burada larvalara dönüşürler ve eşeysiz olarak çoğalırlar. Salyangozlar solucanların etrafında kistler oluşturarak istilaya tepki verirler ve bunlar daha sonra balçık topları halinde dışarı atılır. Karıncalar bilmedikleri halde bu sümük toplarını solucan larvalarıyla birlikte tüketirler.

Larvalar karıncanın içine girdikten sonra ya karıncanın midesine ya da beynine göç ederler. Beyne ulaşanlar kontrolü ele alır ve karıncaya bir çim bıçağına tırmanıp onu tutmasını emreder. Bu davranış, daha büyük hayvanların yanlışlıkla karıncayı ve parazitlerini yutmasını kolaylaştırır. Son konağın içinde solucanlar olgunlaşır ve konağın karaciğerine yumurta bırakarak döngüyü tamamlar.

Danimarka'nın Bidstrup Ormanlarında enfekte karıncaları inceleyen araştırmacılar, sıcaklığın karıncaların davranışlarında önemli bir rol oynadığını buldu. Serin günlerde karıncalar çimenlerin üzerinde kalıyordu, ancak sıcak günlerde aşağıya iniyorlardı. Bu gözlem, solucanların ağırlıklı olarak karıncaları gece ve sabah saatlerinde manipüle ettiğini göstermektedir. Bulgular parazit davranışının karmaşıklığını vurgulamakta ve bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Nadir de olsa, insanlar ara sıra bu parazitlerden etkilenebilir. Bu gibi durumlarda karaciğer ve safra kanalları zarar görebilir. Ancak neşter karaciğeri parazitlerinin birincil konakçısının insanlar olmadığının dikkate alınması önemlidir.

kaynaklar:

– Kopenhag Üniversitesi, Bitki ve Çevre Bilimleri Bölümü

– Davranışsal Ekoloji Dergisi