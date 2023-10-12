Ahtapottan Esinlenen Renk Değiştiren Boya

Northeastern Üniversitesi'nin Kostas Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, renk değiştiren malzemeler alanında heyecan verici bir keşifte bulundu. Ahtapot ve kalamar gibi kafadan bacaklıların benzersiz özelliklerini inceleyerek, ışığa maruz kaldığında renk değiştiren boya oluşturmanın bir yolunu buldular. Bu boyanın ana bileşeni, kafadanbacaklılarda bulunan ve ışıktaki tehditlere veya değişikliklere yanıt olarak hızla renk değiştirmelerine olanak tanıyan doğal olarak oluşan bir boya olan ksantommatindir.

KRI'daki araştırmacılar bir süredir bu renk değiştirme yeteneğini boyada kopyalamak için çalışıyorlar. Geçmişte, güneş ışığına maruz kaldığında renk değiştiren giyilebilir yamalar başarıyla oluşturuldu. Artık renk değişimini geri döndürülebilir hale getirerek malzemenin orijinal rengine dönmesini sağlayacak bir yol buldular.

Ekip, titanyum dioksitin renk değişiminde iletken görevi gördüğünü keşfetti. Farklı miktarlarda titanyum dioksiti ksantomatin ile karıştırarak renk değişiminin hızını ve yoğunluğunu kontrol edebildiler. Değişiklikler, ışığa maruz kalma süresine bağlı olarak beş dakika kadar kısa bir sürede gerçekleşebilir ve 24 saate kadar sürebilir.

Bu yenilikçi boyanın, geçici sanat eserlerinden çevresel izlemeye kadar çeşitli uygulamaları vardır. İç duvarlarda günden güne değişen sanat eserleri yaratmak, izleyicilere benzersiz bir deneyim sunmak için kullanılabilir. Ayrıca hem boyacılara hem de çevreye zarar verebilecek zararlı kimyasallar içermemesi nedeniyle geleneksel boyalara çevre dostu bir alternatif sunuyor.

Araştırmacılar renk değiştirme sistemlerini diğer malzemelere de genişletmeyi ve renk paletini ilk deneyde kullanılan sarı-kırmızı aralığının ötesine genişletmeyi umuyorlar. Ayrıca kullanıcılara renklerin değişme hızı üzerinde kontrol sağlamayı da amaçlıyorlar.

Bu çığır açıcı araştırma yakın zamanda Advanced Science dergisinde yayınlandı ve sanat dünyası ve çevre dostu malzemeler için yeni olanaklar sunuyor.

Kaynak: Northeastern Üniversitesi Kostas Araştırma Enstitüsü