Çalışma Gösterileri, Gizemli Bir Olay Galaksimizin Karanlık Madde Halesini Değiştirdi

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, devasa bir görünmez karanlık madde bloğunun galaksimizin şeklinde önemli bir bozulmaya neden olduğunu öne sürüyor. Bilim insanları başlangıçta Samanyolu'nun iki sarmal kola sahip düz bir disk olduğuna inanırken, geçen yüzyılda yapılan ölçümler açıklanamayan bir bükülmeyi ortaya çıkardı. Çarpılma esas olarak galaksinin sınırlarında meydana geliyor; bazı bölgeler aşağıya doğru eğilirken diğerleri yukarıya doğru parlıyor ve ona ezilmiş bir fötr şapka görünümü veriyor.

Araştırmacılar tarafından yürütülen bilgisayar simülasyonları bu olgunun arkasındaki nedeni ortaya çıkarmış olabilir. Simülasyonlar, galaksimizin görünmez karanlık madde halesinin hizalamasını bozan gizemli bir olaya işaret ediyor. 14 Eylül'de Nature Astronomy dergisinde yayınlanan çalışma, Galaksimizin eğik bir karanlık madde halesiyle çevrelendiğine dair ikna edici kanıtlar ortaya koyuyor.

Karanlık madde, evrenin toplam maddesinin yaklaşık %85'ini oluşturan, bulunması zor bir madde türüdür. Işıkla doğrudan etkileşime girmemesine ve görünmez kalmasına rağmen çekimsel etkileri gözlemlenebilmektedir. Karanlık madde, yıldızların galaktik merkezlerin yörüngesinde dönerken olağanüstü hızlara çıkmasını sağlamaktan, uzaktaki yıldız ışığını çarpıtmaktan ve Samanyolu'nun galaktik halesini şekillendirmekten sorumludur.

Galaktik hale, Samanyolu'nun sarmal kollarının ötesinde yer alan, karanlık maddeden oluşan bir gölet üzerinde yapraklar gibi yüzen yıldızlardan oluşan geniş bir küreyi ifade eder. Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia uzay aracını kullanan son araştırmalar, galaktik hale içindeki yıldızların tuhaf bir şekilde yanlış hizalandığını gösterdi.

Dengesiz bir yıldız halesinin karanlık madde halesi üzerindeki etkilerini anlamak amacıyla gökbilimciler, Samanyolu'na benzeyen genç bir galaksiyi yeniden yaratmak için bilgisayar modellerini kullandılar. Model, diske göre 25 derece eğimli bir karanlık madde halesi içeriyordu. Galaksiyi 5 milyar yıl boyunca simüle eden araştırmacılar, modellerinin büyük ölçüde bizim galaksimize benzediğini keşfettiler.

Karanlık madde halesinin yanlış hizalanmasının ardındaki neden hala belirsiz. Ancak araştırmacılar tarafından yürütülen simülasyonlar, bunun muhtemelen başka bir galaksinin bizim galaksimizle çarpışmasını içeren devasa bir çarpışmanın sonucu olduğunu öne sürüyor. Bu çarpışma, karanlık madde halesinin 50 dereceye kadar eğilmesine ve ardından yavaş yavaş mevcut 20 derecelik yüksekliğine inmesine neden olmuş olabilir.

kaynaklar:

“Devasa bir görünmez karanlık madde damlası galaksimizi şeklini bozdu”

“Potansiyel olarak patlayıcı sonuçlara yol açacak şekilde, ölü yıldızların içinde karanlık madde birikiyor olabilir”