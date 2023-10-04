NASA'nın OSIRIS-REx'i Tarihi Anlarda Geri Dönüş Kapsülünün Serbest Bırakılmasının Görüntülerini Yakaladı

NASA'nın OSIRIS-REx asteroit sondası, dönüş kapsülünün serbest bırakılmasının fotoğraflarını çekerken tarihe bir bakış sağladı. Uzay ajansı, dönüş kapsülünün OSIRIS-REx'ten konuşlandırıldığı ve Dünya'ya doğru yöneldiği anı gösteren görüntüleri 3 Ekim'de yayınladı. Fotoğraflar, çerçevenin üst kısmında güneşi ve sol kenarda ince bir "hilal şeklindeki Dünya"yı ortaya çıkarıyor. Bu görüntüler görev ekibi tarafından bir GIF'te birleştirildi.

110 pound (50 kilogram) ağırlığındaki dönüş kapsülü, planlandığı gibi kuzey Utah çölüne başarılı bir şekilde inmeden önce uzayda kısa bir süre kaldı. Atıldıktan yaklaşık dört saat sonra paraşütlerin altına indi. Bu, NASA'nın ilk asteroit numunesi iade çabasına işaret ediyordu ve önemli bir başarı olarak kabul edildi.

Kapsül, Ekim 2020'de OSIRIS-REx tarafından Dünya'ya yakın asteroit Bennu'dan toplanan önemli malzemeleri içeriyordu. Asteroitten toplanan kir ve çakıl, hızla Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne (JSC) taşındı. JSC'de Dünya dışı materyal şu ​​anda işleniyor, düzenleniyor ve depolanıyor.

Misyon ekibi, OSIRIS-REx'in yaklaşık 8.8 ons (250 gram) Bennu materyali geri getirdiğini tahmin ediyor. Ancak bu yalnızca bir ön tahmindir ve kesin miktar, 11 Ekim'de yapılacak bir web yayını etkinliği sırasında açıklanacak. Örneğin, bilim adamlarının önümüzdeki onyıllarda üzerinde çalışacağı değerli bir kaynak olması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanından araştırmacılar, güneş sisteminin ilk günlerine dair bilgi edinmek için asteroit parçalarını titizlikle analiz edecek. Ayrıca Bennu gibi karbon açısından zengin uzay kayalarının yaşamın yapı taşlarının Dünya'ya ulaştırılmasında oynamış olabileceği rolü de araştıracaklar. Bu bulgular evrendeki yaşamın kökenlerinin daha derinlemesine anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Kaynaklar: NASA yetkilileri, NASA/Goddard/Arizona Üniversitesi/Lockheed Martin