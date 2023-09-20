NASA'nın OSIRIS-REx Probu, Asteroit Örneğini Dünya'ya Döndürmeden Önce Son Rota Düzeltmesini Yapıyor

NASA'nın OSIRIS-REx sondası son yörünge düzeltme manevrasını başarıyla gerçekleştirdi ve asteroit örneğini 24 Eylül'de Dünya'ya ulaştırmaya bir adım daha yaklaştı. Prob, Pazar günü kısa bir motor yakma işlemi gerçekleştirerek dakikada 7 inç (17.8 santimetre) hız değişimine neden oldu. Bu manevra, örnek kapsülün iniş konumunu ayarlayarak onu Savunma Bakanlığı'nın Utah Test ve Eğitim Alanında önceden belirlenmiş iniş bölgesi içerisinde yaklaşık 8 mil (12.5 kilometre) doğuya doğru hareket ettirdi.

Bu düzeltme manevrası, örnek kapsülün 10 Eylül'de Dünya'nın 24 mil (63,000 km) üzerinde serbest bırakılmasını amaçlayan, 102,000 Eylül'deki önemli bir rota belirleme manevrasının ardından geldi. Şu anda, sonda Dünya'dan yaklaşık 1.8 milyon mil (2.8 milyon km) uzakta ve yaklaşık 14,000 mil / saat (23,000 km / saat) hızla yaklaşıyor.

Eylül 2016'da 1 milyar dolar bütçeyle başlatılan OSIRIS-REx misyonu, Dünya'ya yakın asteroit Bennu'yu incelemek üzere gönderildi. Yıllar süren gözlemlerden sonra, Ekim 8.8'de Bennu'nun yüzeyinden yaklaşık 250 ons (2020 gram) malzemeyi başarıyla topladı.

Örnek, Dünya'ya döndükten sonra NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ne teslim edilecek ve burada küratörlüğü yapılacak ve saklanacak. Asteroit malzemelerinin bir kısmı, erken güneş sistemini ve Bennu gibi karbon açısından zengin asteroitlerin Dünya'da yaşamın ortaya çıkışındaki potansiyel rolünü incelemek için dünya çapındaki bilim adamlarına dağıtılacak. Bilim insanları, bu asteroitlerin, yaşamın temel yapı taşları olan organik bileşikleri, eski çağlardan kalma çarpmalar yoluyla Dünya'ya getirmiş olabileceğine inanıyor.

Dönüş kapsülü Dünya'ya doğru yola çıkarken, ana OSIRIS-REx uzay aracı görevine devam edecek. 2029 için planlanan, OSIRIS-APEX olarak bilinen genişletilmiş bir görevle potansiyel olarak tehlikeli bir başka asteroit olan Apophis'e doğru ilerleyecek.

kaynaklar:

– NASA'nın OSIRIS-REx Sondası Asteroit Örneğini Dünya'ya Göndermeden Önce Son Rota Düzeltmesini Yapıyor