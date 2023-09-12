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NASA'nın OSIRIS-REx Misyonu Değerli Asteroit Örneğiyle Dünya'ya Yaklaşıyor

ByGabriel Bota

Eylül 12, 2023
NASA'nın OSIRIS-REx Misyonu Değerli Asteroit Örneğiyle Dünya'ya Yaklaşıyor

NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı, değerli asteroit örnekleri kargosuyla Dünya'ya yaklaşıyor. Kritik bir manevrada uzay aracı, başarılı bir geri dönüş sağlamak için hızını 0.5 mil/saat ayarlayarak tutum kontrol iticilerini ateşledi. Bu küçük düzeltme olmasaydı, sonda ve asteroit kargosu Dünya'yı ıskalayacaktı.

OSIRIS-REx misyonu, yaklaşık 1,650 feet genişliğinde olan asteroit Bennu'dan kir ve çakıl örneklerinin toplanmasını içeriyor. Uzay aracı, Ekim 8.8'de Bennu'ya yaptığı ziyaret sırasında yaklaşık 250 ons (2020 gram) malzeme topladı. Bu değerli numuneler, 24 Eylül sabahı bir kapsül içerisinde Dünya'ya teslim edilecek.

Dönüş kapsülünün, Salt Lake City'nin güneybatısındaki Utah Test ve Eğitim Alanında 36 mil x 8.5 mil ölçülerindeki belirli bir alana inmesi bekleniyor. İniş, kapsülün serbest bırakılmasından yaklaşık 13 dakika sonra, uzay aracının kesin bir hız ve açıyı takip etmesiyle gerçekleşecek.

Toplanan asteroit örnekleri dünya çapındaki bilim insanları için büyük değere sahip olacak. Araştırmacılar bu örnekleri inceleyerek güneş sistemimizin oluşumu ve evrimi hakkında fikir sahibi olmayı umuyorlar. Ek olarak materyal, Bennu gibi karbon açısından zengin asteroitlerin Dünya'daki yaşam için gerekli bileşenleri sağlamadaki rolüne ışık tutabilir.

Şu anda OSIRIS-REx uzay aracı Dünya'dan yaklaşık 4 milyon mil uzakta ve saatte 14,000 mil hızla gidiyor. Görev ekibi, gerekli görülmesi halinde 17 Eylül'de bir itici atışı daha gerçekleştirebilecek. Sadece örnek kapsülün Dünya'ya döneceğini, uzay aracının ise 2029'da gelmesi planlanan uzun bir görev için asteroit Apophis'e doğru yolculuğuna devam edeceğini belirtmekte fayda var.

kaynaklar:
– NASA yetkililerinin 11 Eylül tarihli blog yazısı
– NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi görseli: OSIRIS-REx uzay aracı ve örnek kapsül için Dünya'ya dönüş yörüngesi.

By Gabriel Bota

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