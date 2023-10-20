Orionid Meteor Yağmuruna Hazır Olun

Yıllık Orionid meteor yağmuru zirveye ulaştığında bu ay gökyüzü meraklıları bir sürprizle karşı karşıya. Saatte 25'e kadar meteor üreten bu gök olayı, cumartesi gecesi ve pazarın erken saatlerine kadar yıldız gözlemcilerinin gözlerini kamaştıracak. Orionidler özellikle özeldir çünkü meteorlar aslında 1P/Halley Kuyruklu Yıldızı olarak bilinen Halley Kuyruklu Yıldızı'nın parçalarıdır.

Halley Kuyruklu Yıldızı, Dünya'dan yalnızca 75 ila 76 yılda bir görülebilen ünlü bir kuyruklu yıldızdır. Ancak Orionid meteor yağmuru, insanlara her yıl bu kuyruklu yıldızın geçmişinden bir parçaya tanıklık etme fırsatı sunuyor. Halley Kuyruklu Yıldızı Güneş'in etrafında dönerken yolunda bir enkaz izi bırakıyor. Dünya bu enkazın içinden geçtiğinde inanılmaz hızlarla atmosferimize giriyor.

Warwick Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Dr. Minjae Kim, Orionid meteor yağmurunun 2 Ekim ile 7 Kasım arasında gerçekleştiğini, zirve noktasının ise 20-22 Ekim gecesi gerçekleştiğini açıklıyor. zirve tarihlerinden sonra. Bu duş sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda Halley Kuyruklu Yıldızı ile olan bağlantısıyla da biliniyor.

Orionid meteor yağmuruna tanık olmak için ihtiyacınız olan tek şey açık bir gökyüzü, sabır ve ışık kirliliğinden uzak bir konum. Meteorlar gökyüzünün her yerinde çıplak gözle görülebilecek ve bu da onu küresel olarak görülebilecek bir olay haline getirecek. İster kuzey ister güney yarımkürede olun, bu göksel gösterinin keyfini 7 Kasım'a kadar çıkarabilirsiniz.

Dolayısıyla, Halley Kuyruklu Yıldızı'nı görmek gibi "hayatta bir kez yaşanacak bir olayı" kaçırdıysanız endişelenmeyin. Orionid meteor yağmuru, bu ünlü kuyruklu yıldızın geride bıraktığı kalıntılara tanık olmak ve gece gökyüzünün güzelliğinin keyfini çıkarmak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

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– Nina Massey, Pennsylvania Bilim Muhabiri