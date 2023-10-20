Bu Hafta Sonu Orionid Meteor Yağmuruna Hazır Olun

Bu hafta sonu gerçekleşecek muhteşem Orionid meteor yağmurunu kaçırmayın. Sağanak yağışın Pazar günü saat 8'de zirveye ulaşması bekleniyor, ancak görünür meteorlar tüm hafta sonu boyunca gökyüzünde saatte 10 ila 20 oranında iz bırakacak. Bir meteoru tespit etmek için en iyi zaman, radyantın veya meteorların kaynaklandığı noktanın en yüksek olduğu sabahın erken saatleri olacaktır.

Bir meteoru tespit etme şansını en iyi şekilde yakalamak için uzmanlar yıldızları izlemeden önce gözlerinizin düşük ışığa uyum sağlaması için en az 10 ila 20 dakika dışarı çıkmanızı öneriyor. Işık kirliliğinden uzak, karanlık gökyüzünü net gören bir nokta bulmak da idealdir.

Orionid meteor yağmuru, en ünlü kuyruklu yıldızlardan biri olan Halley Kuyruklu Yıldızı'nın kalıntılarından kaynaklanıyor. Kuyruklu yıldız 2061 yılına kadar görülmeyecek olsa da, Dünya'nın her yıl içinden geçtiği ve Orionidlerin ortaya çıktığı bir enkaz izi bırakıyor. Kuyruklu yıldızdan gelen toz tanecikleri hızla hareket eder ve atmosfere girdiklerinde buharlaşarak göktaşı olarak görülen parlak çizgiler oluşturur. Orionidler parlaklıkları ve hızlı hareketleriyle tanınırlar.

Orionidlerin zirvesinden sonra, bu yıl yakalanacak beş meteor yağmuru daha var; bunlar arasında Güney Toroslar, Kuzey Toroslar, Leonidler, Geminidler ve Ursidler yer alıyor. Ayrıca 2023'te üç dolunay daha var: Avcı Ayı, Kunduz Ayı ve Soğuk Ay.

Bu hafta sonu, evrenin güzelliğine tanık olmak ve yukarıdaki gök harikalarına hayret etmek için mükemmel bir fırsat. Bize güneş sistemimizin antik kökenlerini hatırlatan göz kamaştırıcı bir gösteri olan Orionid meteor yağmurunu kaçırmayın.

kaynaklar:

–CNN

– EarthSky

– Amerikan Meteor Topluluğu

-NASA