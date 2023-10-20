Bu Hafta Sonu Muhteşem Orionid Meteor Yağmuruna Hazır Olun

Göz kamaştırıcı bir gök gösterisi arıyorsanız, bu hafta sonu Orionid meteor yağmurunu görmek için başınızı kaldırmayı unutmayın. Yağmur Pazar günü saat 8'de zirveye çıkacak, ancak tüm hafta sonu boyunca gökyüzünde saatte 10 ila 20 meteor hızla ilerleyen görünür meteorlar görülebilir. Bu astronomik olaya gece boyunca dünyanın her yerinden tanık olunabilir.

Bir meteoru tespit etme şansınızı en üst düzeye çıkarmak için sabahın erken saatlerinde dışarı çıkmanız tavsiye edilir. Meteorların kaynaklandığı nokta olan ışınım, herhangi bir zaman diliminde gece saat 2 civarında en yüksek seviyeye ulaşacak. Ancak Londra Doğa Tarihi Müzesi'nde gezegen bilimi araştırmacısı olan Dr. Ashley King, meteorların hava kararır kararmaz görünmeye başlayacağını öne sürüyor.

Dikkate alınması gereken faktörlerden biri, bu olay sırasında ayın evresidir. Bu hafta sonu ay ilk dördün evresinde olacak ve gece yarısına doğru batacak. Amerikan Meteor Topluluğu'na göre ayın parlaklığı meteorların görünürlüğünü biraz etkileyebilir. King, optimum görüntüleme koşulları için ayın ayarlanmasını beklemenizi tavsiye ediyor. Işık kirliliğinin olduğu bir şehirde olsanız bile biraz sabırla yine de birkaç meteoru görebilmelisiniz.

Orionid meteor yağmuru, Dünya Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı enkazın içinden geçerken her yıl meydana gelir. Parçalar Dünya atmosferine girdikçe gökyüzünde göz kamaştırıcı ışık çizgileri yaratıyorlar. Bu meteor yağmuru, adını meteorların yayılıyor gibi göründüğü Orion takımyıldızından almıştır.

Doğanın havai fişeklerinin muhteşem gösterisine tanıklık etme fırsatını kaçırmayın. Şehir ışıklarından uzakta karanlık bir nokta bulun, arkanıza yaslanın ve Orionid meteor yağmurunun yarattığı büyüleyici gösterinin keyfini çıkarın.

kaynaklar:

– EarthSky

– Amerikan Meteor Topluluğu