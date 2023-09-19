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Bilim

Bebeklerde Kendiliğinden Davranışlardan Kasıtlı Davranışlara Geçişi Anlamak

ByGabriel Bota

Eylül 19, 2023
Bebeklerde Kendiliğinden Davranışlardan Kasıtlı Davranışlara Geçişi Anlamak

Florida Atlantic Üniversitesi'nden araştırmacılar, bebeklerin kendiliğinden davranıştan kasıtlı davranışa nasıl geçiş sürecine ışık tuttu. Bilim adamları, insan bebeklerine odaklanan bir çalışma aracılığıyla, bebeklerin eylemlerinin cep telefonunun hareket etmesine neden olduğunu fark ettiğinde, hareket etmek için giderek daha fazla uyarıldığını ve bunun da olumlu bir geri bildirim döngüsüne yol açtığını buldu.

Çalışma, bebeklerin ayaklarının beşiğe monte edilen bir bebek mobil cihazına bağlanmasını içeriyordu. Bebeklerin ayaklarının her hareketi mobilin hareket etmesine neden oldu ve bu da bebeklerin daha fazla hareket etmesini teşvik etti. Bu olumlu geri bildirim, bebek ile cep telefonu arasındaki neden-sonuç ilişkisini vurguladı. Araştırmacılar, bebek hareket oranındaki ani bir artışın işaret ettiği farkına varma anının, "faaliyetin doğuşunu" temsil ettiğini gözlemledi.

Araştırmacılar hem bebeklerin hem de mobil cihazın hareketlerini ölçerek bu anın dinamik ve koordinatif özelliklerini ortaya çıkardılar. Çalışma, “failliği” organizma ve çevrenin işlevsel birleşiminden ortaya çıkan bir özellik olarak çerçeveledi. Eylemliliğin, hem hareket hem de dinginlik ile karakterize edilen, kendi kendini organize eden bir süreç yoluyla ortaya çıktığını ve bebeklere dünyayı keşfederken anlamlı bilgiler sağladığını öne sürdü.

Araştırmanın kıdemli yazarı Scott Kelso, bebeklerin hareket ve dinginliğin koordinasyon dinamikleri yoluyla bir şeyleri isteyerek gerçekleştirebildiklerini vurguladı. Çalışma aynı zamanda fail tarafından yönlendirilen keşfin, tespit edilen bebek aktivite patlamalarının zamanlaması ve derecesindeki farklı kümeler aracılığıyla tanımlanan gözlemlenebilir özelliklere sahip olduğunu da vurguladı.

Bu araştırma, insanlarda kasıtlı davranışın erken gelişimine ilişkin anlayışımıza katkıda bulunuyor. Bu, bebeklerin küçük yaşlardan itibaren çevrelerindeki nedensel güçleri tanıyabildiklerini ve bilinçli bir şekilde dünyayı dolaşabildiklerini öne sürüyor.

kaynaklar:
– Florida Atlantik Üniversitesi
– Developmental Science dergisinde yayınlanan çalışma

By Gabriel Bota

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