Bulut Oluşumunda Seskiterpenlerin Rolü: Dünyanın İklimine İlişkin Bilgiler

İsviçre'deki Paul Scherrer Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, seskiterpenler olarak bilinen bir organik bileşik ailesinin, bulut oluşumu üzerinde daha önce inanıldığından çok daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini keşfettiler. Bu bileşikler, stres altına girdiklerinde ağaçlar tarafından salınır ve ozonla ve atmosferdeki diğer bileşiklerle reaksiyona girerek ultra düşük uçuculuğa sahip organik bileşikler (ULVOC'ler) oluşturur.

Belirli koşullar altında ULVOC'ler, su damlacıklarının yüzeylerinde yoğunlaşmasına ve bulut oluşumuna yol açacak kadar büyüyebilir. Bulutların Dünya'nın iklimi üzerinde önemli etkileri vardır, bu nedenle ULVOC'lerin iklim modellerindeki rolünü anlamak çok önemlidir. ULVOC oluşumunda rol oynayan en önemli moleküller izopren, monoterpen ve seskiterpendir. Ancak seskiterpenlerin ölçümü ozonla hızlı reaksiyona girmeleri ve frekanslarının diğer maddelere göre daha düşük olması nedeniyle zordur.

Lubna Dada liderliğindeki bir bilim insanı ekibi, seskiterpenlerin ULVOC'ler oluşturma yeteneğini incelemek için CERN'in Cenevre'deki Kozmik Dış Mekan Damlacıkları (CLOUD) odasında bir çalışma gerçekleştirdi. Oda, atmosfer koşullarını simüle etmelerine ve bulut oluşum oranlarını ölçmelerine olanak sağladı. Sonuçlar, seskiterpen konsantrasyonundaki küçük bir artışın bile bulut oluşum hızını iki katına çıkardığını gösterdi.

Seskiterpenler izopren ve monoterpenden daha yüksek moleküler ağırlığa sahip olduklarından katı parçacıkları daha kolay oluştururlar ve bu da onları bulut oluşumu için gerekli kılar. Bu nedenle, seskiterpenlerin bulut oluşturucu etkisinin iklim modellerine dahil edilmesi, bulut oluşumunun ve bunun Dünya atmosferi üzerindeki etkisinin daha doğru tahmin edilmesi açısından çok önemlidir.

Çalışma aynı zamanda diğer insan yapımı bileşiklerden kaynaklanan emisyonların iklim üzerindeki etkisine ilişkin gelecekteki araştırmalara da yol açıyor. Sanayileşmenin ve antropojenik gazların doğal atmosferle karışımının getirdiği değişiklikleri anlamak, Dünya ikliminin geçmişi ve geleceği hakkında değerli bilgiler sağlayacaktır.

kaynaklar:

– Bilim Gelişmeleri

– Paul Scherrer Enstitüsü