Yeni Bir Mozaik Ay'ın Güney Kutbundaki Shackleton Kraterinin Benzeri Görülmemiş Detayını Ortaya Çıkarıyor

NASA, Ay'ın güney kutbunda bulunan ve kalıcı olarak gölgelenen bir çarpma krateri olan Shackleton Krateri'nin yeni bir mozaik görüntüsünü yayınladı. Ay Yörünge Keşif Kamerası (LROC) ve ShadowCam ekipleri tarafından oluşturulan bu görüntü, kraterin nadir ve ayrıntılı bir görünümünü sunuyor.

2009'dan beri Ay'ın yörüngesinde dönen LROC ve Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'nün Danuri adlı uzay aracında bulunan ve Ağustos 2022'de fırlatılan bir araç olan ShadowCam'in her biri, Ay'ı görüntülemek için benzersiz özelliklere sahip. LROC, düşük ışık koşullarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır ancak hiçbir zaman doğrudan güneş ışığı almayan gölgeli alanları fotoğraflama yeteneği sınırlıdır. Öte yandan ShadowCam, LROC'den 200 kat daha fazla ışığa duyarlıdır ve loş bölgelerde görüntü yakalamak için Ay'ın jeolojik özelliklerinden veya Dünya'dan yansıyan güneş ışığına dayanır.

Yeni mozaik, bu iki kameradan alınan görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturuldu ve Ay'ın hem en parlak hem de en karanlık kısımlarının kapsamlı bir şekilde görülmesine olanak sağladı. Kalıcı olarak gölgelenen tabanıyla karakterize edilen Shackleton Krateri, Ay'ın ekseninin hafif eğimi nedeniyle yılın %90'ından fazlasında kenarının üç noktasında kısmen güneş ışığı alıyor. Bu gölgeli bölgelerin potansiyel olarak Ay'a yapılacak gelecekteki mürettebatlı görevler için paha biçilmez bir kaynak olan su buzu rezervuarlarını barındırabileceğine inanılıyor.

NASA ayrıca, Shackleton Krateri'ndeki bu oldukça aydınlatılmış bölgelerin, düşük sıcaklıktaki krateri araştırmak için gölgeli bölgelere yapılacak gezilerle gelecekteki görevler sırasında bir ana kamp için güneş enerjisinden yararlanmak için kullanılabileceğinin altını çizdi. Ek olarak, Ay'ın güney kutbu Dünya ile sürekli iletişim sağlayarak onu keşif için ideal bir yer haline getiriyor.

Shackleton Kraterinin bu ayrıntılı görüntüsünün yayınlanması, araştırmacılara değerli bilgiler ve Ay'ın jeolojisinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Aynı zamanda gelecekteki keşiflerin ve Ay'ın kaynaklarının insan misyonları tarafından kullanılmasının yolunu da açıyor.

kaynaklar:

-NASA