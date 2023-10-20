Expedition 70 Mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonunda Uzay Sağlığı ve Yer Bilimleri Çalışmaları Yürütüyor

Uluslararası Uzay İstasyonunun (ISS) Expedition 70 mürettebatı, çeşitli bilimsel çalışmalar ve bakım görevlerini yürütmekle meşgul. Dünya çevresinde yörüngede bulunan büyük bir uzay aracı olan ISS, uzay araştırmalarında uluslararası işbirliği için bir araştırma laboratuvarı ve uzay limanı olarak hizmet veriyor. 2000 yılından bu yana dünyanın dört bir yanından gelen astronot ve kozmonotlardan oluşan dönüşümlü ekipler tarafından sürekli olarak işgal edilmiştir.

Yürütülen çalışmalardan biri, mürettebatın ve uzay araçlarının Dünya'ya daha az bağımlı olarak güvende kalmasına yardımcı olan DNA analizidir. Astronot Jasmin Moghbeli, istasyon su örneklerinden elde edilen bakterileri tanımlamak için taşınabilir bir DNA sıralayıcı kullandı. Bu teknoloji çalışması, NASA'nın Ay, Mars ve ötesine yönelik gelecekteki misyon planlarına katkıda bulunacaktır.

Başka bir çalışma, bir astronotun sağlığını izlemek için giyilebilir cihazların kullanımını içeriyor. Astronot Moghbeli, günlük aktivitelere minimum düzeyde müdahale ederken sağlığı izleme yeteneklerini test etmek için 48 saatlik bir oturum boyunca Biyo-Monitör yeleği ve kafa bandı taktı.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Komutan Andreas Mogensen kubbenin içinde çalışarak gelişmiş bir kameranın Dünya'daki fırtınaları ve bunların elektriksel aktivitelerini gözlemleme yeteneğini test etti. Toplanan veriler atmosferik bilgiyi geliştirebilir ve gelecekteki uzay uygulamalarına yol açabilir.

Rutin kontroller ve bakım işlemleri de gerçekleştirildi. Örneğin, NASA Uçuş Mühendisi Loral O'Hara acil durum donanımının fotoğrafını çekti, kan basıncını kontrol etti ve uzay giysisinin bileşenlerini çıkardı. JAXA'dan Astronot Satoshi Furukawa, Yaşam Bilimleri Torpido Gözü içindeki filtreleri değiştirdi ve Malzeme Bilimi Laboratuvarı içindeki örnek kasetlerini değiştirdi.

Mürettebat aynı zamanda Doğu Yaz Saati'ne göre öğleden sonra 2'da yapılması planlanan bir uzay yürüyüşüne de hazırlanıyor. ISS dışında çeşitli görevleri içeren uzay yürüyüşünü kozmonotlar Oleg Kononenko ve Nikolai yürütecek.

Devam eden bu çalışmalar ve görevler, uzay sağlığı, Yer bilimi ve Uluslararası Uzay İstasyonunun bakımı konusundaki anlayışımıza katkıda bulunmaktadır.

kaynaklar:

– Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS): NASA

– DNA: Britannica

– Mars: NASA

– ESA: Avrupa Uzay Ajansı

– JAXA: Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı

– EDT: TimeandDate.com