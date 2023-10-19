Bu Hafta Sonu Ontario'da Orionid Meteor Yağmuru Nerede Görülür?

Bu hafta sonu Ontario sakinleri büyüleyici Orionid Meteor Yağmuru'na tanık olma fırsatına sahip olacak. Bu göksel olayı Ontario'da izlemek için en iyi yerin nerede olduğunu merak edenler Pukaskwa Ulusal Parkı'ndan başkasına bakmanıza gerek yok. OnlineCasinos yakın zamanda Pukaskwa Ulusal Parkı'nı meteor yağmurunun zirvesine tanıklık eden Kanada'daki en iyi milli parklardan biri olarak sıraladı.

“Yılın en güzel yağmurlarından biri” olarak bilinen Orionid Meteor Yağmuru, 21 Ekim Cumartesi günü zirveye ulaşacak. OnlineCasinos, yıldız gözlemi için Kanada'daki en iyi milli parkları belirlemek amacıyla gökyüzü kalitesi, ışık kirliliği ve Instagram popülerliği gibi faktörleri analiz etti. Ontario'daki Pukaskwa Ulusal Parkı, 7'lik etkileyici yıldız izleme puanıyla 10 park arasında 8.31. sırayı aldı.

Superior Gölü kıyısında yer alan Pukaskwa Milli Parkı, yaban hayatı için biyolojik çeşitliliğe sahip bir cennettir. Uzak vahşi doğası ve minimum ışık kirliliği, kayan yıldızları tespit etmek için mükemmel koşulları yaratır. Park, nefes kesen manzaralar ve açık gökyüzü sunarak Orionid Meteor Yağmuru'nu gözlemlemek için ideal bir yer haline getiriyor.

NASA, Orionid meteorlarını parlak ve hızlı hareket eden olarak tanımlıyor. Meteor yağmuru zirve sırasında her saat başı 15 ila 20 kayan yıldız üretecek. Bu astronomik manzaraya tanık olmak için bu hafta sonu akşam karanlığında Pukaskwa Milli Parkı'nı ziyaret etmeniz tavsiye edilir.

Sıralamada Pukaskwa Ulusal Parkı'nın yanı sıra Kanada'daki yıldızları izlemek için ideal olan diğer milli parklar da yer aldı. Bunlara Banff Ulusal Parkı, Glacier Ulusal Parkı, Jasper Ulusal Parkı, Yoho Ulusal Parkı ve daha fazlası dahildir.

Artık Ontario'daki Orionid Meteor Yağmuru'nu izleyebileceğiniz en iyi yerin bilgisiyle donanmış olarak, yıldızları gözlemleyen arkadaşlarınızı bir araya toplamanın ve gece gökyüzünün altında olağanüstü bir yolculuğa çıkmanın zamanı geldi.

kaynaklar:

– OnlineCasino sıralaması

-NASA