Geniş Kimyasal Evren: Bilinmeyeni Keşfetmek

Bilim insanları evrende milyarlarca kimyasal bileşik bulunduğunu ve bunların yalnızca %1'inin tanımlanabildiğini tahmin ediyor. Bu keşfedilmemiş bileşikler, sera gazının giderilmesi ve tıbbi buluşlar gibi sorunların üstesinden gelme potansiyeline sahiptir.

Dmitri Mendeleev 1869'da elementlerin periyodik tablosunu icat ettiğinde bilim insanları modern dünyayı şekillendiren kimyasalları keşfetmeye başladı. Elementler tek tür atomdan oluşurken, kimyasal bileşikler iki veya daha fazla atomdan oluşur. Su gibi bazı bileşikler doğal olarak oluşur (hidrojen ve oksijenden oluşur), diğerleri ise naylon gibi laboratuvar deneyleri ve üretim süreçleri yoluyla oluşturulur.

Kimyasal evrenin genişliğini anlamak için, bilinen 118 element kullanılarak oluşturulabilecek olası kimyasal bileşiklerin sayısını dikkate almalıyız. İki atomlu bileşiklerle başlayarak 6,903 olası kombinasyon vardır. Üç atomlu bileşiklerin sayısı 1.6 milyon civarındadır ve bileşikler daha karmaşık hale geldikçe, Dünya'daki herkesin tüm bu kombinasyonları birkaç kez yaratmasına ihtiyaç duyacağız. Bununla birlikte bileşiğin yapısı ve stabilitesi, sentezlerinin karmaşıklığına ve zorluğuna katkıda bulunur.

Bugüne kadar oluşturulan en büyük kimyasal bileşiğin 3 milyona yakın atomu var ve işlevi hala bilinmiyor. Ancak benzer bileşikler vücutta kanser ilaçlarının hedef bölgeye ulaşana kadar korunmasında da kullanılıyor.

Kimyayı yöneten kurallar olmasına rağmen, bunlar esnetilebilir ve kimyasal bileşikler için daha fazla olasılık yaratılabilir. Tipik olarak reaktif olmayan soy gazlar bile belirli koşullar altında bileşikler oluşturabilir. Derin uzay koşulları gibi aşırı ortamlar olası bileşiklerin alanını genişletir. Tipik olarak bir ila dört atoma bağlanmayı seven karbon, tıpkı maksimum kapasitesi dört olan bir otobüsün kısa süreliğine daha fazla yolcu taşıyabilmesi gibi, geçici olarak beş atoma bağlanabiliyor.

Kimyacılar genellikle kariyerlerini geleneksel kimya kurallarına meydan okuyan bileşikler yaratmaya çalışarak geçirirler ve ara sıra bu çabalarında başarılı olurlar. Ayrıca belirli bileşiklerin yalnızca uzayda mı yoksa okyanus tabanındaki hidrotermal menfezler gibi aşırı ortamlarda mı var olabileceğini araştırıyorlar.

Bilim insanları yeni bileşikler ararken genellikle ilgili bileşiklere veya kimyasal reaksiyonlara bakarlar. Bilinen bileşikleri değiştirerek veya tanıdık reaksiyonlarda yeni başlangıç ​​malzemeleri kullanarak "bilinen bilinmeyenleri" araştırabilirler. Doğal dünyayı keşfetmek, 1928'de Alexander Fleming'in penisilinin antibakteriyel özelliklerini gözlemlemesiyle penisilinin tanımlanması gibi önemli keşiflere de yol açtı.

Bileşiklerin yapısını anlamak, onların özelliklerini keşfetmede ve benzer bileşikleri araştırmada çok önemlidir. Dorothy Crowfoot Hodgkin tarafından geliştirilen X-ışını tekniklerinin icadı, yeni bileşiklerin yapısının belirlenmesini kolaylaştırdı. Artık araştırmacılar kimyasal evrenin bilinmeyen derinliklerini araştıracak araçlara her zamankinden daha fazla sahip.

kaynaklar:

- “Bir kimyagerin itirafları: Var olmaması gereken moleküller yapıyorum.”

– Kişisel bilgi ve araştırma.