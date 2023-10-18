Geniş Kimyasal Evren: Olasılıkları Keşfetmek

Evren, her biri muazzam potansiyel taşıyan sayısız kimyasal bileşikle doludur. Ancak bilim adamları bu bileşiklerin yalnızca %1'ini tanımladılar. Yeni kimyasal bileşiklerin ortaya çıkarılması, sera gazlarıyla mücadeleden penisilinin keşfine benzer tıbbi buluşların kilidini açmaya kadar çok sayıda zorluğa çözüm sağlama potansiyeline sahiptir.

Kimyacılar, Dmitri Mendeleev'in 1869'da elementlerin periyodik tablosunu ortaya koymasından bu yana kimya alanını özenle araştırıyorlar. Son birkaç element nükleer füzyon gerektirse de, şu anda 118 farklı element türü keşfettik. Ancak kimyasal evren elementlerin ötesine uzanır; kimyasal bileşikler de önemli bir rol oynar.

Kimyasal bileşikler iki veya daha fazla atomdan oluşurken elementler tek tip atomdan oluşur. Örneğin su, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan doğal bir bileşiktir; naylon ise laboratuvarlarda üretilen sentetik bir bileşiktir.

Çok sayıda iki atomlu bileşiği dikkate alarak başlayabiliriz. Sırasıyla N2 ve O2'yi oluşturan azot ve oksijen, soluduğumuz havanın %99'unu oluşturur. Olası iki atomlu bileşiklerin teorik sayısı 6,903'tür. Eğer bir kimyager yılda bir bileşik yapacak olsaydı, mümkün olan her iki atomlu bileşiği üretmek bir köy kimyagerin tamamının bir yılını alırdı.

Su (H2O) ve karbondioksit (CO2) gibi tanıdık örnekleri de içeren üç atomlu bileşiklere genişlersek, yaklaşık 1.6 milyon bileşik ortaya çıkar. Dört ve beş atomlu bileşiklere daha da ileri gidersek, Dünya üzerindeki her insanın üçer bileşik oluşturması gerekecektir. Üstelik bu bileşiklerin tamamının üretilmesi, evrendeki tüm malzemelerin defalarca geri dönüştürülmesini gerektirecektir.

Ancak bu basitleştirme, bileşiklerin karmaşıklığını ve kararlılığını hesaba katmıyor. Bugüne kadar oluşturulan en büyük bileşik yaklaşık 3 milyon atomdan oluşuyor ancak amacı henüz tam olarak anlaşılmış değil. Bu ölçekteki bileşiklerin, amaçlanan hedefe ulaşana kadar vücuttaki kanser ilaçlarını korumak gibi potansiyel kullanımları vardır.

Görünüşte kısıtlayıcı kurallara rağmen kimya esnekliğe izin vererek daha da fazla olasılığa yol açar. Diğer elementlerle bağlanma eğiliminde olmayan soy gazlar bile bileşikler oluşturabilir. Örneğin, argon hidrit (ArH+) uzayda bulunmuş ve aşırı koşullar altında laboratuvarlarda çoğaltılmıştır. Aşırı ortamlar dikkate alındığında potansiyel bileşiklerin sayısı artar.

Araştırmacılar sıklıkla mevcut bilgilere dayanarak yeni bileşikler ararlar. Bu, bilinen bileşiklerin değiştirilmesiyle veya bilinen kimyasal reaksiyonlarda yeni başlangıç ​​malzemelerinin kullanılmasıyla yapılabilir. Bu yaklaşımlar, bilim adamlarının, LEGO tuğlalarıyla ev inşa etmeye benzer şekilde, bilinen bilinmeyenler dünyasını keşfetmelerine olanak tanıyor.

Ancak gerçek anlamda yeni kimyanın, bilinmeyen bilinmeyenlerin araştırılması, alternatif stratejiler gerektirir. Kimyacılar ilham almak için sıklıkla doğal dünyaya bakarlar. Dikkate değer bir örnek, 1928'de Alexander Fleming'in küfün bakteri üremesini önlediğini gözlemlediği penisilin keşfidir. Bu tesadüfi bulgu, tıbbi açıdan muazzam ilerlemelere yol açtı.

Kimyasal evrenin genişliği inanılmaz fırsatlar ve zorluklar barındırıyor. Keşfedilmemiş kimyasal bileşiklerin keşfedilmemiş topraklarını araştırarak geleceğimizi şekillendirebilecek çözümleri ortaya çıkarabiliriz.

kaynaklar:

– Konuşma (kaynak makale)