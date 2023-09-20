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Afrika'da 475,000 Yaşından Fazla Olduğu Tahmin Edilen Antik Ahşap Yapı Keşfedildi

ByGabriel Bota

Eylül 20, 2023
Afrika'da 475,000 Yaşından Fazla Olduğu Tahmin Edilen Antik Ahşap Yapı Keşfedildi

Araştırmacılar, Zambiya ve Tanzanya'da Kalambo Nehri kıyısında dünyanın bilinen en eski ahşap yapısı olduğu anlaşılan bir yapıyı ortaya çıkardılar. 475,000 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bu yapı, modern insanın ortaya çıkışından önceye dayanmaktadır. Kütüklerin düzenlenmesi, keskin taş aletler kullanılarak iki kütüğün şekillendirilmesiyle yapılmıştır ve bölgede yaşayan insan ataları için bir yürüyüş yolu veya platform görevi görmüş olabilir.

Kütüklerin üzerindeki işaretler, bunların bölgede bulunan çeşitli taş aletler kullanılarak kesildiğini, doğrandığını ve kazındığını gösteriyor. Bir çalısöğüt kütüğü başka bir kütüğün üzerinde duruyor ve ters U şeklinde büyük bir çentikle sabitleniyor. Liverpool Üniversitesi'nin baş arkeologlarından Profesör Larry Barham, yapının bir yürüyüş yolunun parçası, bir platformun temeli, hatta depolama veya barınak için bir yer olabileceğine inanıyor.

Alanda keşfedilen ahşap eşyaların, Homo sapiens'in ortaya çıkışından çok önce, en az 476,000 yıllık olduğu belirlendi. Bu yapıyı modern insanın öncüsü olan Homo heidelbergensis'in yapmış olması muhtemeldir. Keşif, ahşap nadiren bu kadar uzun süre hayatta kaldığı için önemlidir, ancak Kalambo Şelaleleri'ndeki su dolu çökeltiler ahşabın korunmasına yardımcı olmuştur.

Kütük yapıya ek olarak, bir kazma çubuğu, bir kama, bir tuzağın parçası olabilecek bölünmüş bir dal ve her iki ucunda kesilmiş bir kütük gibi başka ahşap eşyalar da bulundu. Bu bulgular, ilk insanların çevrelerini şekillendirmek ve dönüştürmek için taş ve ahşap gibi büyük ölçekli malzemeleri kullandıklarını gösteriyor.

Araştırmacılar bölgedeki kazılara devam etmeyi planlıyor ve Kalambo Şelalesi'nin UNESCO Dünya Mirası alanı olarak tanınması için Zambiya hükümetiyle birlikte çalışmayı umuyorlar. Stony Brook Üniversitesi'nden Dr. Sonia Harmand, keşfi çığır açıcı olarak tanımladı ve keşfin, erken insan evrimi sırasında organik malzemelerin kullanımına ilişkin anlayışımızı artırmadaki değerini vurguladı.

kaynaklar:
– Liverpool Üniversitesi, Profesör Larry Barham
– Aberystwyth Üniversitesi
– Stony Brook Üniversitesi, Dr. Sonia Harmand
– Reading Üniversitesi, Dr. Annemieke Milks

By Gabriel Bota

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