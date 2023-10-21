Antik Yunan Prometheus Efsanesi Modern Gerçekliğimizi Nasıl Yansıtıyor?

Ateşi tanrılardan çalıp insanlığa hediye eden Titan Prometheus, uzun zamandır ilerlemenin ve tehlikenin sembolü olarak hizmet etti. Mitoloji açısından bakıldığında o, insanlık uğruna Zeus'un zulmüne isyan eden bir özgürleştirici olarak görülüyor. Ancak modern dünyamızda Prometheus farklı bir anlam kazanıyor.

Sanayi Devrimi, ateşin ve teknolojinin gücünün hem zafer hem de felaket kaynağı haline geldiği bir dönüm noktası oldu. Mary Shelley'nin "Modern Prometheus" alt başlıklı romanı "Frankenstein", canavarın yaratıcısının kibrini ve idealizmini vurguluyordu. Bu bağlamda Prometheus, kendi kendini yok etme kapasitemizi ve teknolojik aşırılığın tehlikelerini temsil ediyor.

Son yıllarda Prometheus, popüler kültürde teknolojiye ve onun sonuçlarına karşı kararsızlığımızı yansıtan bir yeniden canlanma yaşadı. Christopher Nolan'ın “Oppenheimer” filmi, efsanevi Prometheus'un katlandığı ceza ile atom bombasının babası olarak kabul edilen J. Robert Oppenheimer arasında bir paralellik kuruyor. Bu benzetme, Annie Dorsen'in yapay zekaya olan bağımlılığımız hakkında uyarıcı bir hikaye ören tiyatro oyunu “Prometheus Firebringer”da daha da inceleniyor.

Benjamín Labatut'un romanı “Maniac”, yapay zeka ve oyun teorisinin öncüsü, aynı zamanda Prometheus'a benzetilen John von Neumann'ın hayatını konu alıyor. Labatut'un kurgu olarak sınıflandırılan kitabı, gerçek insanlardan ve onların fikirlerinden yararlanarak modern dünya için yeni bir mitoloji yaratmaya çalışıyor.

Manhattan Projesi sırasında yakın bir şekilde birlikte çalışan Oppenheimer ve von Neumann, dehanın birleşimini ve insanın yok olma olasılığını temsil ediyor. Kuantum teorisi ve atom bombası üzerine çalışmaları, soyutlamanın nasıl feci sonuçlar doğuracak somut bir gerçekliğe dönüştüğünü gösteriyor.

Bu teknolojilerin yıkıcı gücü ortadayken, entelektüel drama bu soyut kavramların nasıl somut tezahürlere dönüştüğünde yatıyor. Oppenheimer'ın atom bombasının geliştirilmesindeki rolü, kuantum teorisi için bir kavram kanıtı görevi görüyor. Onun cezası, efsanevi Prometheus'unkine çok benzer şekilde, tanrılardan değil, armağanını alan kişilerden gelir.

Teknolojiye artan bağımlılığımız hem ilerleme hem de tehlike getirdiğinden, Prometheus'un hikayesi mevcut gerçekliğimizle örtüşüyor. Bilgi ve güç arayışımızda yaptığımız seçimlerin geniş kapsamlı sonuçları olabilir. Prometheus efsanesi, bize eylemlerimizin etik sonuçlarını ve kendi kendini yok etme potansiyelini dikkate almamızı hatırlatan uyarıcı bir hikaye görevi görür.

kaynaklar:

– “Antik bir Yunan efsanesi, korkunç modern gerçekliğimizi nasıl açıklıyor?” Yazan: AO Scott, The New York Times