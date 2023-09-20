Yabancı Cisimler: Tarih Boyunca Pandemileri ve Aşıları Keşfetmek

Simon Schama, son kitabı "Yabancı Cisimler"de geçmiş ve şimdiki pandemi dünyasını inceliyor, öğrendiğimiz derslerin yanı sıra hâlâ kavramamız gereken derslerin altını çiziyor. Kitap öncelikle 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında kolera ve hıyarcıklı vebayla savaşmak için ev yapımı aşılar geliştiren bilim adamı Waldemar Mordechai Wolff Haffkine'nin hayatına ve çalışmalarına odaklanıyor.

Schama'nın yazıları, okuyucuları Haffkine'nin, toplumunu Rus pogromlarına karşı savunduğu ilk deneyimlerinden Fransa'daki prestijli Pasteur Enstitüsü'ndeki eğitimine kadar hayatı boyunca büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Onu 1893'te Hindistan'a getiren, Haffkine'nin aşısıydı; burada aşının kolerayla mücadeledeki kayda değer başarısına tanık oldu. Daha sonra hıyarcıklı vebayı ortadan kaldıracak bir aşıyla daha da büyük bir zafer elde edecekti.

Yazar, Haffkine'in veba aşısını oluşturmak için sıvıların çıkarılmasından basillerin keçi suyunda kültürlenmesine kadar kullandığı titiz süreci büyüleyici ayrıntılarla anlatıyor. Haffkine'nin Hindistan'daki halk sağlığına yaptığı önemli katkılara rağmen, İngiliz sömürge yetkilileri sonunda ondan bıktı. Köyleri yok etmek ve yerlileri tahliye etmek gibi daha saldırgan önlemlere başvurmuşlardı ve bunların çoğu zaman etkisiz olduğu ortaya çıktı. Haffkine gibi bir yabancının başarısı gururlarına bir darbe oldu ve sonunda Hindistan'dan ayrılmasına yol açtı.

Schama bazı yüzeysel geziler ve ek hikayeler içerse de Haffkine'ye olan hayranlığı ön plana çıkıyor. Kitap, Anthony Fauci'ye yönelik destekleyici bir notla ve at nalı yengecinin mavi kanının aşı üretimindeki rolüne dair şaşırtıcı bir düşünceyle sona eriyor.

Schama'nın çalışması, salgınlarla mücadelede bilimin gücü ve insanların kendi yıkımlarındaki rolü hakkında önemli soruları gündeme getiriyor. Yazar, ilerlemelerimize rağmen nükleer silahlar ve iklim değişikliği gibi kendi eylemlerimizin insanlık için daha büyük bir tehdit oluşturduğunu savunuyor.

“Yabancı Cisimler” Waldemar Mordechai Wolff Haffkine'nin dikkat çekici yaşamının ve başarılarının bir kanıtıdır. Simon Schama, bu biyografi aracılığıyla bireysel bilim adamlarının küresel sağlık krizleri karşısında sahip olabileceği muazzam etkiyi vurguluyor.

kaynaklar:

– Schama, Simon. “Yabancı Cisimler: Pandemiler, Aşılar ve Milletlerin Sağlığı.”

– Winchester, Simon. “Ne Bildiğimizi Bilmek.”