Northrop Grumman, Ticari Uzay İstasyonu Girişiminde Voyager Space ile Güçlerini Birleştiriyor

Northrop Grumman artık kendi ticari uzay istasyonunun geliştirilmesine devam etmeyeceğini açıkladı. Bunun yerine şirket, Starlab olarak bilinen Voyager Uzay İstasyonunun geliştirilmesine yardımcı olmak için rakip bir çaba olan Voyager Space ile ortaklık kuracak. Yeni ortaklık kapsamında şirketler, Northrop'un Cygnus kargo uzay aracı için Starlab uzay istasyonuna kenetlenmesini sağlayacak tamamen otonom kenetlenme sistemlerinin geliştirilmesine odaklanacak.

Northrop Grumman ve Voyager Space arasındaki bu işbirliği, Starlab programı için ileriye doğru atılmış büyük bir adım olarak görülüyor. Voyager Space'in başkanı ve CEO'su Dylan Taylor, Northrop Grumman'ın teknik kapasitesinin ve kargo ikmal hizmetlerindeki kanıtlanmış başarısının Starlab'ın gelişimini hızlandırmada çok önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Hem Northrop Grumman hem de Voyager Space bağımsız olarak kendi uzay istasyonu konseptleri üzerinde çalışıyorlardı. Şirketler, Ticari Alçak Dünya Yörünge Destinasyonları (CLD) programının bir parçası olarak NASA Uzay Yasası Anlaşmaları ile ödüllendirildi. Bu anlaşmalar, Uluslararası Uzay İstasyonunun ticari haleflerinin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla istasyonlarının tasarımlarını olgunlaştırmayı amaçlıyor.

Northrop'un önerdiği istasyonun geleceği belirsiz olsa da şirket, NASA ile yaptığı anlaşmadan çekilecek. Northrop, bu anlaşmada elde edilen belirli kilometre taşları için toplam 36.6 milyon $'ın 125.6 milyon $'ını aldı. NASA, Northrop'un almadığı 89 milyon doları Voyager Space, Blue Origin ve Axiom Space ile yaptığı anlaşmalarda ek kilometre taşlarına tahsis edeceğini açıkladı.

Northrop Grumman, kendi istasyonunu geliştirmekten çekilme kararının belirli nedenlerini belirtmedi. Ancak şirket yetkilileri daha önce ticari istasyonlara yönelik iş senaryosunda, düzenleme ve yükümlülük sorunlarının yanı sıra uluslararası ortakların katılımına ilişkin belirsizlikler de dahil olmak üzere zorlukların altını çizmişti.

İleriye dönük olarak, Northrop Grumman ticari alçak Dünya yörüngesinin geleceğine bağlı kalmaya devam edecek ve Starlab ile olan rolü, NASA'nın alçak Dünya yörüngesinde büyüyen ekonominin bir parçası olarak ticari uzay istasyonlarının gelişimini teşvik etme girişimlerini destekleyecektir.

Tanımlar:

– Voyager Space: Starlab uzay istasyonunun geliştirilmesine öncülük eden ve ticari uzay girişimlerinde yer alan bir şirket.

– Northrop Grumman: Uzay görevleri ve sistemleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir havacılık ve savunma teknolojisi şirketi.

kaynaklar:

– Ars Teknik

-NASA