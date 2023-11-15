Nikhil Koratkar, Nano Ölçekli Yeniliklere Öncülük Eden Amerikan Fizik Derneği Üyesi Olarak Tanındı

Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nde seçkin bir profesör olan Nikhil Koratkar, Amerikan Fizik Derneği (APS) üyesi olarak onurlandırıldı. Nano ölçekli bilim ve teknolojiye çığır açan katkılarıyla tanınan Koratkar, nano ölçekli malzemelerin kompozitlerde ve enerji depolama cihazlarında kullanımında devrim yarattı.

APS Burs Programı, fiziğin bilim ve teknolojiye uygulanmasında orijinal araştırma, yayın ve dikkate değer yenilikler yoluyla fizikte olağanüstü ilerlemeler kaydeden bireyleri kabul eder. Koratkar'ın Malzeme Fiziği Bölümü'ndeki çalışması, nano ölçekli bilim ve teknoloji üzerindeki dönüştürücü etkisiyle tanınıyor. Keşifleri arasında, grafendeki kısmi Van der Waals şeffaflığının çığır açan tanımlanması ve nanoyapılı malzemelerin kompozitler ve enerji depolama cihazlarında çığır açan kullanımı yer alıyor.

Koratkar, bu prestijli ödüle layık görüldüğü için duyduğu memnuniyeti dile getirerek bunun kendisi için taşıdığı önemi vurguladı. Akademik araştırmaya olan tutkusunu, her ikisi de APS bursiyeri olan Richard Feynman ve Robert Resnick gibi alandaki etkili isimlere bağlıyor. Bu idollerin izinden gitmek Koratkar için hem tatmin edici hem de alçakgönüllü.

Koratkar, Rensselaer'de araştırmalarını nano ölçekli malzemelerin sentezi, karakterizasyonu ve uygulaması üzerine yoğunlaştırıyor. Mekanik, elektrik, ısı, optik ve optoelektronik gibi alanlarda temel özelliklerini inceliyor ve çeşitli kompozitlerin, kaplamaların ve enerji depolama cihazlarının geliştirilmesine öncülük ediyor. Uzmanlığının ve mentorluğunun bir kanıtı olarak 27 doktora derecesini başarıyla yönlendirdi. Birçoğu şu anda akademi ve endüstride önemli pozisyonlara sahip olan öğrenciler.

Nature ve Science gibi prestijli yayınlara yaptığı katkılar da dahil olmak üzere adına 240'ın üzerinde dergi makalesi bulunan Koratkar'ın araştırması, 33,000'den fazla alıntı topladı. Aynı zamanda Clarivate Analytics tarafından çokça alıntı yapılan bir araştırmacı olarak tanındı. Ayrıca Koratkar, dört pil patentine sahiptir ve merkezi Woburn, Massachusetts'te bulunan bir pil şirketi olan Alsym Energy'nin kurucu ortağıdır. Alsym Enerji, sabit depolama, denizcilik ve otomotiv endüstrilerindeki uygulamalar için yanıcı olmayan, toksik olmayan, düşük maliyetli ve sürdürülebilir pillerden oluşan yeni bir sınıf geliştirmeye kendini adamıştır.

Koratkar'ın derin etkisi akademinin çok ötesine geçerek nanoteknoloji ve enerji depolama konusundaki kamuoyunu şekillendiriyor. Çalışmaları büyük medya kuruluşlarında dikkat çekici bir şekilde yer aldı, bilgiyi yaydı ve farkındalık yarattı. Koratkar, temel moleküler düzeydeki içgörüleri enerji depolama zorluklarına yönelik pratik çözümlere dönüştürerek, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir enerji çözümlerinin yaratılmasına aktif olarak katkıda bulunuyor.

Rensselaer Mühendislik Okulu Dekanı Shekhar Garde, Koratkar'ın bu alandaki liderliğini ve acil enerji depolama sorunlarına çözüm bulma yeteneğini övdü. APS üyesi olarak hak ettiği tanınmayla Koratkar, nano ölçekli bilim ve teknoloji alanını ileriye taşıyarak enerji açısından daha verimli bir geleceğin yolunu açmaya devam ediyor.

FAQ

Nikhil Koratkar'ın katkıları neler oldu?

Nikhil Koratkar, nano ölçekli bilim ve teknoloji alanına, özellikle nano ölçekli malzemelerin kompozitlerde ve enerji depolama cihazlarında kullanımında öncü katkılarda bulundu.

Amerikan Fizik Derneği üyesi olarak seçilmenin önemi nedir?

Amerikan Fizik Derneği üyesi olarak seçilmek, bir bireyin fizik alanında olağanüstü başarılarına ve çığır açan çalışmalarına işaret eder. Araştırma, yayın ve yenilik yoluyla fiziğe önemli katkılarda bulunan kişilere verilen bir ödüldür.

Nikhil Koratkar'ın araştırmasının odak noktası nedir?

Nikhil Koratkar'ın araştırması nano ölçekli malzemelerin sentezi, karakterizasyonu ve uygulamasına odaklanıyor. Mekanik, elektriksel, termal, optik ve optoelektronik özelliklerinin yanı sıra kompozitler, kaplamalar ve enerji depolama cihazlarındaki uygulamalarını araştırıyor.

Alsym Enerji nedir ve misyonu nedir?

Alsym Energy, Nikhil Koratkar'ın kurucu ortağı olduğu bir akü şirketidir. Şirketin merkezi Woburn, Massachusetts'tedir ve kendisini sabit depolama, denizcilik ve otomotiv uygulamaları için yanıcı olmayan, toksik olmayan, düşük maliyetli ve sürdürülebilir pillerden oluşan yeni bir sınıf geliştirmeye adamıştır.