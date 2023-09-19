Ekinoks ve Kuzey Işıkları: Muhteşem Bir Gösteri

23 Eylül'e denk gelen ekinoks, aurora borealis olarak da bilinen kuzey ışıklarının hayranlık uyandıran manzarasına tanık olmak için normalden daha iyi bir şans sağlayabilir. Dünyanın manyetik alanı ve gezegenin o andaki eğimi, bu doğal ışık gösterisinin oluşması için uygun koşulları yaratıyor. Kuzey ışıklarını görmenin hiçbir zaman kesin bir garantisi olmasa da ekinoks, bunu garanti etmek yerine olasılığı artırıyor.

Astronomy Ireland dergisinin editörü David Moore'a göre, İrlanda'da kuzey ışıklarını görmek için en iyi yerler Kuzey İrlanda'nın kuzey kıyıları ve Mayo'dur. Bu alanlar, Atlantik Okyanusu'nun kesintisiz manzarasının yanı sıra şehir ve kasabalardan kaynaklanan ışık kirliliğinin minimum düzeyde olması nedeniyle idealdir. Ancak gökyüzü açıksa kuzey ışıkları ülkenin her yerinden görülebiliyor.

Kuzey ışıkları olgusu, güneşteki patlamaların veya güneşteki patlamaların uzaya milyarlarca ton radyasyon salmasıyla başlar. Güneş patlamalarının meydana gelmesinden yaklaşık iki gün sonra atom parçacıkları Dünya atmosferine çarpıyor. Bu parçacıkların bir kısmı Dünya'nın manyetik alanına hapsolur ve Kuzey ve Güney kutuplarına doğru çekilir. Bu parçacıklar atmosferdeki atom ve moleküllerle çarpıştığında kuzey ışıklarıyla ilişkilendirilen canlı renkleri oluştururlar.

Aurora'yı tam olarak deneyimlemek için insan yapımı ışıklardan uzak olmak şarttır. Bir kasabada veya şehirde yaşamak yalnızca büyük sergilerin bir görüntüsünü sunacaktır. Güneş her 11 yılda bir faaliyet döngüsünden geçer ve 2025'te zirveye ulaşacak, bu da önümüzdeki birkaç yılı özellikle kuzey ışıklarını görmek için uygun hale getirecek.

Astronomi İrlanda, her öğleden sonra, aurora'yı görme olasılığı da dahil olmak üzere, önümüzdeki geceye ilişkin gökyüzü koşulları hakkında tahminler yayınlayan bir aurora uyarı hizmeti sunmaktadır. Işıklar gece boyunca çeşitli zamanlarda, bazen birkaç saat, bazen de kısa bir süre için gözlemlenebilir.

Bulutlu gökyüzü izleme deneyimini engelleyebilirken, güneşten gelen parçacıklar bulutların çok üzerinde atmosfere çarpıyor. Bu nedenle gökyüzü açık olduğunda kuzey ışıkları tüm görkemiyle görülebiliyor.