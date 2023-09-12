Japonya'daki bilim insanları süper ağır oksijen izotoplarını gözlemledi

Japonya'daki bilim insanları, süper ağır oksijen izotopları oksijen-27 (27O) ve oksijen-28'i (28O) ilk kez gözlemleyerek önemli bir keşifte bulundu. Tokyo Teknoloji Enstitüsü ve RIKEN'deki ekip, özellikle kararlı olduğu düşünülen oksijen-28 izotopunun, daha önce inanıldığı gibi "çifte büyü" olmadığını buldu. Keşif, nükleer yapıya ilişkin anlayışımızın geliştirilmesine katkıda bulunacak ve nötron yıldızlarının fiziği üzerinde çıkarımlar yapabilecek.

Nükleer fizikçiler sihirli sayılardan bahsettiklerinde, bir atomun nükleonlarının (protonlar ve nötronlar), çekirdeğini alışılmadık derecede kararlı hale getirecek şekilde düzenlendiği bir durumdan bahsediyorlar. 2, 8, 20, 28, 50, 82 veya 126 gibi belirli sayıda proton veya nötron içeren atomların radyoaktif bozunma nedeniyle enerji kaybına uğraması pek olası değildir.

Sihirli sayı kavramı nükleer kabuk modeli kullanılarak açıklanabilir. Çekirdekler, soğanın katmanlarına benzer şekilde, her kabuğun nötronlar veya protonlar için belirli sayıda "yerlere" sahip olduğu çok katmanlı kabuklar olarak düşünülebilir. Bir kabuk nötron veya protonlarla doldurulduğunda "kapalı" kabul edilir. Sekiz proton ve sekiz nötron içeren oksijen-16 (16O) durumunda, ilk kabuk iki nötronla, ikinci kabuk ise altı nötronla doldurulur ve bu da onu "çifte sihirli" bir çekirdek yapar.

Oksijen-28 izotopu, sekiz proton ve 20 nötrona sahip olduğundan ve 20 nötronun üç kabuğa dağılmış olmasından dolayı çifte büyü statüsüne adaydı. Ancak araştırmacılar, son iki nötron kabuğu yörüngesi arasındaki enerji boşluğunun zayıf olduğunu ve iki kabuk arasında karışıma izin verdiğini buldu. Bu kabuk aşınması yaygın değildir ve 28O için beklenmeyen bir durumdur.

Oksijen-28'de "çifte büyü"nün bulunmadığının keşfi nükleer teori açısından önemli bir gelişmedir. Büyük nötron-proton oranlarına sahip izotoplara ilişkin anlayışımızı geliştirecek ve üç nötron kuvveti gibi bilinmeyen nükleer etkileşimlerin değerlendirilmesine yardımcı olacak. Bu bulguların nötron yıldızlarının özelliklerinin incelenmesine yönelik etkileri olabilir.

kaynaklar:

– Doğa makalesi

– RIKEN Radyoaktif İzotop Işın Fabrikası