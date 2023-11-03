Yeni Keşfedilen Mosasaur Türlerine İskandinav Denizi Yılanı Adı Verildi

Bilim insanları yakın zamanda, yaklaşık 80 milyon yıl önce yaşamış eski bir deniz sürüngeni olan mosasaur'un yeni bir türünü ortaya çıkardılar. Yeni keşfedilen bu türe, İskandinav mitolojisindeki İskandinav deniz yılanından esinlenerek Jormungandr walhallaensis adı verildi. Jormungandr adı, İskandinav efsanelerinde, babasının hileci tanrı Loki'ye ait olduğu söylenen ve tüm dünyayı kuşatma yeteneğine sahip efsanevi bir yaratık olan Midgard Yılanı'na atıfta bulunmaktadır.

Jormungandr walhallaensis'in fosilleri, Kuzey Dakota'da, adını İskandinav mitolojisindeki büyük kahramanlar salonu Valhalla'dan alan bir kasaba olan Walhalla yakınlarında bulundu. Araştırmacılar, ismin hem İskandinav mitolojisini hem de fosillerin keşfedildiği yeri yansıttığına inanıyor.

NDGS 10838 olarak bilinen fosilin kendisi neredeyse tamamlanmış bir kafatası, çeneler ve kaburgalar ile omurlar da dahil olmak üzere bazı iskelet parçalarından oluşuyor. Mosasaur'un uzunluğu yaklaşık 24 metreydi ve diğer mosasaurlarla karşılaştırıldığında daha ince bir yüze sahipti.

Jormungandr walhallaensis diğer mosasaurlarla benzerlikler taşırken aynı zamanda onu akrabalarından ayıran benzersiz özelliklere de sahiptir. Bu mosasaur'un kafatası yapısı, bilim adamlarına onu sınıflandırma konusunda zorluk çıkardı ve mosasaur grubunun önceden düşünülenden daha çeşitli olabileceğini öne sürdü.

Bu yeni türün keşfi, mosasaurların evrimi ve çeşitliliğinin daha iyi anlaşılması için umut vaat ediyor. Gelecekteki keşifler ve ek fosillerin analizi, Jormungandr walhallaensis'in mosasaur aile ağacındaki konumuna daha fazla ışık tutabilir.

SSS:

Soru: Mosasaur nedir?

C: Mosasaurlar, yaklaşık 66 ila 85 milyon yıl önce Geç Kretase döneminde yaşamış, et yiyen büyük deniz sürüngenleriydi.

S: Jormungandr walhallaensis adını nasıl aldı?

C: Mosasaur, adını İskandinav mitolojisindeki İskandinav deniz yılanı Jormungandr'dan ve fosillerin bulunduğu Walhalla kasabasından almıştır.

Soru: Bu keşfin önemi nedir?

C: Jormungandr walhallaensis'in keşfi, tarih öncesi çağlardaki mosasaurların çeşitliliği ve evrimi konusundaki anlayışımıza katkıda bulunuyor.

S: Jormungandr walhallaensis'in benzersiz özellikleri nelerdir?

C: Jormungandr walhallaensis, farklı mosasaur gruplarına ait özelliklerin bir kombinasyonuna sahiptir, bu da onu farklı ve sınıflandırmayı zorlaştırır.

S: Daha fazla araştırmaya ne gerek var?

C: Ek fosillerin keşfi de dahil olmak üzere daha fazla araştırma, Jormungandr walhallaensis ile diğer mosasaurlar arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olacak ve onun biyolojik özellikleri ve evrimsel önemi hakkında daha fazla bilgi sağlayacaktır.