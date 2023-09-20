Kraniosinostozda Yeni Bir Kök Hücrenin Rolü: Çığır Açan Bir Keşif

Weill Cornell Medicine'deki araştırmacılar, bebeklerde kafatasının erken füzyonu olan kraniosinostoza yol açan, daha önce bilinmeyen bir tür kemik oluşturan kök hücre tespit ettiler. Kraniyosinostoz yaklaşık her 2,500 bebekten birinde görülür ve cerrahi olarak tedavi edilmezse beyin gelişimini engelleyebilir. Nature dergisinde yayınlanan bu çığır açıcı çalışma, DDR2+ kök hücreleri adı verilen belirli bir kök hücre tipinin anormal çoğalmasına ışık tutuyor.

Araştırma ekibi, insan kraniyosinostozuyla ilişkili yaygın bir mutasyona sahip fareleri inceledi ve bu mutasyonun, DDR2+ kök hücrelerinin anormal çoğalmasını tetikleyerek erken kafatası füzyonuna yol açtığını buldu. Bu keşif, bu anormal kök hücre aktivitesini hedefleyerek ve inhibe ederek kraniyosinostozun tedavisi için yeni olasılıkların önünü açıyor.

Kemik oluşturan kök hücreler ile kraniyosinostoz arasındaki bağlantıyı araştırmak için araştırmacılar, daha önce kraniyosinostozla bağlantılı olan CTSK+ kök hücrelerinin, işlevinden sorumlu genlerden birinden yoksun olduğu fareler tasarladılar. Beklentilerinin aksine, bu mutasyonlar kalvarial kök hücreleri kafatası plakalarını kaynaştıracak şekilde aktive etmedi; bunun yerine dikişlerde bu kök hücrelerin tükenmesine yol açtılar. Füzyonun ciddiyeti bu CTSK+ kök hücrelerinin tükenmesi ile ilişkiliydi.

Kıdemli ortak yazar Dr. Matt Greenblatt, "Artık kraniosinostozu sadece ameliyatla değil, aynı zamanda bu anormal kök hücre aktivitesini bloke ederek tedavi etmeyi düşünmeye başlayabiliriz" diyerek bu keşfin potansiyelini vurguluyor. Çalışma, kraniyosinostozun temel nedenini ele alan yeni tedaviler geliştirme olasılığını arttırıyor ve bu durumdan etkilenen bebekler ve aileler için umut sağlıyor.

2018 yılında Nature dergisinde yayınlanan ilgili bir çalışmada aynı araştırma ekibi, CTSK+ kök hücreleri adı verilen farklı türde kemik oluşturucu kök hücre tanımladı. Bu daha önceki keşif, bu kök hücrelerin kraniosinostoza neden olmadaki rolünün araştırılmasına yol açtı. Bu yeni çalışma, önceki araştırmalardan elde edilen bulgulara dayanarak, bu durumun altında yatan karmaşık mekanizmalara ilişkin anlayışımızı derinleştiriyor.

Genel olarak, kraniyosinostozun anlaşılmasındaki bu atılım, bu durumun tedavisinde potansiyel olarak devrim yaratabilecek ve etkilenen bebekler için sonuçları iyileştirebilecek hedefe yönelik tedavilerin geliştirilmesinin önünü açıyor.

kaynaklar:

– Doğa: [DOI: 10.1038/s41586-023-06526-2]

– NewYork-Presbiteryen: [bağlantı sağlanmadı]