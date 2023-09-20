Kraniyosinostozda Anormal Kök Hücrelerin Rolü

Kraniosinostoz, bebeklerde kafatasının üst kısmının erken kaynaşmasını içeren bir durumdur. Bu, tedavi edilmediği takdirde anormal beyin gelişimine yol açabilir. Weill Cornell Medicine'deki araştırmacılar, kraniyosinostozun altında yatan nedenleri daha iyi anlamak için klinik öncesi bir çalışma yürüttüler.

Nature dergisinde yayınlanan çalışma, kraniyosinostozla ilişkili en yaygın gen mutasyonlarından birine odaklandı. Araştırmacılar, bu mutasyonun, DDR2+ kök hücreleri adı verilen, daha önce bilinmeyen bir tür kemik oluşturucu kök hücrenin anormal çoğalmasına neden olduğunu buldu. Bu hücreler kafatasının erken kaynaşmasına katkıda bulunur.

Daha önce araştırmacılar, kafatasının üst kısmında CTSK+ kök hücreleri olarak bilinen başka bir tür kemik oluşturan kök hücre keşfetmişti. Bu hücrelerin kraniyosinostozda rol oynadığından şüpheleniyorlardı. Ancak bu çalışmada araştırmacılar, kraniyosinostozla ilişkili gen mutasyonunun CTSK+ kök hücrelerinin aktivasyonundan ziyade tükenmesine yol açtığını buldular. Bu onları DDR2+ kök hücrelerin rolünü araştırmaya yöneltti.

Daha ileri deneyler ve analizler, DDR2+ kök hücrelerinin anormal dikiş füzyonunu yönlendirmekten sorumlu olduğunu ortaya çıkardı. Normalde üretimlerini baskılayan CTSK+ kök hücreleri gen mutasyonu nedeniyle öldüğünde bu kök hücreler anormal şekilde çoğalır.

Araştırmacılar ayrıca kraniyosinostoz ameliyatlarından alınan insan doku örneklerini de incelediler ve benzer DDR2+ ve CTSK+ kök hücreleri buldular. Bu, farelerdeki bulgularının klinik önemini vurgulamaktadır.

Bulgulara dayanarak araştırmacılar, DDR2+ kök hücrelerin çoğalmasının baskılanmasının kraniyosinostoz için potansiyel bir tedavi olabileceğini öne sürüyorlar. CTSK+ kök hücreleri bu baskılamayı IGF-1 adı verilen bir büyüme faktörü proteini salgılayarak gerçekleştirir. Araştırmacılar, bu yöntemleri taklit etmenin anormal kafatası füzyonunu önlemeye yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Çalışma, kraniyosinostozun tedavisi için yeni olanaklar açarak potansiyel olarak birden fazla ameliyat ihtiyacını azaltıyor. Gelecekteki araştırmalar kafatasındaki diğer kemik oluşturan kök hücre türlerinin tanımlanmasına ve bu durumun karmaşıklığının daha iyi anlaşılmasına odaklanacak.

kaynaklar:

– https://weill.cornell.edu/

– Çalışma Nature'da yayınlandı, 2020