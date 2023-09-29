New York Şehri Batan: NASA Çalışması Sebebini Ortaya Çıkardı

NASA tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, New York şehri hakkında şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı: şehir batıyor. Kentteki gökdelenlerin ve beton altyapının ağırlığı, belirli alanların yılda 1.6 milimetre hızla, yani şehrin tamamından daha hızlı batmasına neden oluyor. Batan sıcak noktalar arasında LaGuardia Havaalanı, Arthur Ashe Stadyumu ve hatta Coney Adası yer alıyor.

Bu fenomen, şehrin üzerinde bulunduğu buzulun kademeli olarak daralmasına bağlanabilir. Buzul son 24,000 yıldır eriyor ve bazı bölgelerde çökmelere neden oluyor. Örneğin, LaGuardia'nın pistleri ve Arthur Ashe Stadyumu, buzulun daralması nedeniyle yılda sırasıyla 3.7 ve 4.6 milimetre oranında battı.

Ancak tüm umutlar kaybolmaz. New Yorklu mühendisler gerçekten yükselişte olan alanları belirlediler. Brooklyn'deki East Williamsburg ve Queens'teki Woodside, yılda sırasıyla 1.6 milimetre ve 6.9 ​​milimetrelik oranlarda artış yaşıyor. Yeraltı suyunun pompalanması ve kirli suyun arıtılması için enjeksiyon kuyularının kullanılmasının bu alanlardaki artışa katkıda bulunan faktörler olabileceğine inanılmaktadır, ancak bu teorinin doğrulanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Çalışma, NASA bilim adamlarından ve New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir ekip tarafından yürütüldü. 3'dan 2016'e kadar yüzey hareketini ve topografyayı ölçmek için 2023 boyutlu gözlemleri kullanarak New York City'nin beş ilçesini (Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx ve Staten Island) analiz ettiler.

Sonuç olarak, New York City'nin belirli bölgelerinde düşüş yaşanırken diğerlerinde iyileşme işaretleri var. Kentin altyapısının ağırlığı çökmeye neden oluyor ancak bu olguya katkıda bulunan faktörlerin tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Bu çalışma gezegenimizin jeolojisine dair değerli bilgiler sağlıyor ve insan faaliyetleri ile doğal süreçler arasındaki karmaşık etkileşimlere ışık tutuyor.

Kaynak: Orijinal Makale