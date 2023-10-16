Fareler için Yeni Bir Sanal Gerçeklik Başlığı Sinirsel Yol Araştırmasını Geliştiriyor

Yeni bir ön baskı yayını, fareler için özel olarak tasarlanmış bir sanal gerçeklik (VR) başlığının geliştirildiğini ortaya koyuyor. MouseGoggles adı verilen bu yenilikçi cihaz, geleneksel kurulumlara kıyasla daha sürükleyici bir deneyim sunuyor ve araştırmacıların karmaşık davranışlarda yer alan sinir yollarına ilişkin daha derin bir anlayış kazanmasına yardımcı olma potansiyeline sahip.

Şu anda, uyanık bir farenin beyin aktivitesini gözlemlemek için, bilim insanları genellikle kafatasının bir bölümünü cam bir pencereyle değiştiriyor ve hayvanı bir mikroskop altında tutuyor. Sinirbilimciler bu tekniği sanal bir ortamla birleştirerek navigasyonla ilişkili sinir ağlarını inceleyebilirler. Bununla birlikte, başlangıçta insanların kullanımına yönelik olan ekranlar pahalıdır ve farelerin algılama kapasitesini aşan bir çözünürlüğe sahiptir.

Bu zorluğa yanıt olarak araştırmacılar, fareler için özel olarak tasarlanmış bir VR kulaklığı olan MouseGoggles'ı geliştirdiler. Bu cihaz, insan kulaklığına benziyor ve iki dairesel ekran, lensler ve 3D baskılı bir yapıya yerleştirilmiş bir bilgisayar sisteminden oluşuyor. Geleneksel yüksek çözünürlüklü ekranların aksine MouseGoggles, fareyi video oyun yazılımı kullanılarak oluşturulan sanal bir ortama yansıtan, orijinal olarak akıllı saatler için tasarlanmış düşük çözünürlüklü ekranları kullanır.

Araştırma ekibi tarafından yürütülen deneyler, MouseGoggles başlığını takan farelerin görsel kortekste geleneksel kurulumlardakine benzer sinirsel aktivite modelleri sergilediğini buldu. Belirli konumlara yanıt veren nöronlar olan yer hücrelerinin aktivasyonu, sanal ortamda gezinen farelerin hipokampusunda da tespit edildi. Bu bulgular, farelerin mekansal bir öğrenme görevi gerçekleştirirken sanal konumları tanıyabildiklerini göstermektedir.

MouseGoggles başlığı, fareler için daha ilgi çekici bir deneyim sunarak deneyler sırasında daha doğal davranmalarına olanak tanıyor. Bu potansiyel olarak eğitim süresini ve farelerin hareketsiz hale getirildiği kafaya sabit kurulumlara olan ihtiyacı azaltabilir. Cihaz, 200 dolardan daha az bir fiyat etiketi ile uygun maliyetlidir, kolayca erişilebilen parçalar ve montaj için çevrimiçi bir talimat kılavuzu kullanır.

MouseGoggles'ın arkasındaki araştırmacılar, sinir bilimi topluluğundan gelen geri bildirimlere dayanarak artık serbestçe yürüyen farelere uyum sağlamak için kulaklığın daha hafif ve minyatür versiyonlarını geliştirmeye odaklanıyor.

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