Yeni Araştırma Mercan Beyazlatma İçin Potansiyel Çözümü Ortaya Çıkarıyor

Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden (AIMS) ve Melbourne Üniversitesi'nden araştırmacılar, mercanların beyazlamasına karşı mücadele için umut verici bir çözüm keşfettiler. Global Change Biology'de yayınlanan çalışma, Galaxea fascicularis mercan türünün yetişkin parçalarının, simbiyontlar olarak bilinen ısıyla gelişen alg hücreleriyle işlendiğinde ağartmaya daha iyi dayanabildiğini ve daha hızlı iyileşebildiğini öne sürüyor.

Doğal olarak ısıya dayanıklı ortakyaşamlara odaklanan önceki çalışmaların aksine, bu araştırmada, laboratuvarda yüksek sıcaklıklara maruz bırakılarak ısı toleransları on yıl içinde yapay olarak artırılan ortakyaşamlar kullanıldı. Bu ısıyla evrimleşen simbiyontlar daha sonra kimyasal olarak ağartılmış mercan parçalarına uygulandı.

Sonuçlar dikkat çekiciydi. Ortakyaşarlar yetişkin mercanlarla iki yıl boyunca simbiyotik bir ilişki kurmayı başardılar. Bu simbiyoz, yalnızca beyazlamanın daha hızlı iyileşmesini desteklemekle kalmadı, aynı zamanda büyümelerini olumsuz yönde etkilemeden mercanların ısıya toleransını da arttırdı.

AIMS ve Melbourne Üniversitesi'nden baş yazar Dr. Wing Yan Chan, ısıyla evrimleşen bu alg ortakyaşamlarının resif restorasyonu için değerli bir kaynak olabileceğine inanıyor. Bu yaklaşım, çeşitli mercan türleri ve yaşam evreleri için umut vaat ediyor.

Bu simbiyotik ilişkinin uzun vadeli istikrarı, ısıyla gelişen hücrelerin mercan konakçılarına uzun yıllar boyunca fayda sağlayabileceği umudunu veriyor. Yaygın ağartma ve mercan ölümüne neden olan iklim değişikliği kaynaklı deniz sıcak hava dalgalarının artan tehdidi göz önüne alındığında, bu özellikle önemlidir.

Kıdemli yazar Profesör Madeleine van Oppen, mercan larvaları ve yavruları üzerinde daha önce yapılan çalışmalarda gözlemlenen faydaların yetişkin mercanları da kapsadığını belirterek, bu yaklaşımın avantajlarını vurguluyor. "Yardımlı evrim" olarak bilinen bu teknik, mercanların ısı toleransını arttırmak için doğal olarak meydana gelen evrimsel süreçleri aktif olarak hızlandırmayı içerir.

Bu araştırmanın bir sonraki adımı, aynı sonuçların laboratuvar dışında, birden fazla mercan türüyle ve daha büyük ölçekte elde edilip edilemeyeceğini belirlemek için kontrollü saha denemelerini içerecektir.

Bu çalışma, AIMS'in, ortaklarının ve işbirlikçilerinin mercanları iklim değişikliğinin etkilerinden korumaya yönelik kapsamlı çabalarına katkıda bulunmaktadır. Emisyonların azaltılmasına ve etkili mercan resif yönetimi stratejilerinin benimsenmesine ek olarak, ısıyla evrimleşen simbiyontlar gibi müdahaleler, resiflerin iklim toleransını ve dayanıklılığını artırma konusunda umut sunuyor.

SSS:

S: Mercan ağartma nedir?

C: Mercan ağartması, mercan kolonilerinin dokularında yaşayan simbiyotik algleri dışarı atması ve bunun sonucunda canlı renklerinin kaybolması sonucu oluşur. Bu sürece genellikle çevresel stres etkenleri, özellikle de yüksek su sıcaklıkları neden olur.

S: Mercanların ağartılması neden endişe verici?

C: Mercan resifleri inanılmaz derecede önemli ekosistemlerdir; sayısız deniz türü için yaşam alanı sağlar ve turizm ve balıkçılık yoluyla yerel ekonomileri destekler. Mercanlar yaygın bir ağarmaya maruz kaldığında, bu onların ölümüne yol açabilir ve tüm resifin sağlığını ve biyolojik çeşitliliğini ciddi şekilde etkileyebilir.

S: Isıyla evrimleşen simbiyontların kullanımı mercanlara nasıl yardımcı olur?

C: Isı ile evrimleşen ortakyaşarlar mercanlarla simbiyotik bir ilişki kurabilir, ısı toleranslarını artırabilir ve beyazlamanın daha hızlı iyileşmesini sağlayabilir. Bu, iklim değişikliğinin neden olduğu deniz sıcak hava dalgalarının tehdidiyle karşı karşıya kalan resifler için değerli zaman kazanabilir.

kaynaklar:

– Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü (AIMS): https://www.aims.gov.au/

– Melbourne Üniversitesi: https://www.unimelb.edu.au/

– Küresel Değişim Biyolojisi: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652486