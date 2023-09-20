Bilim Adamları Uzay Araştırmalarında Kemik Kaybıyla Mücadelede Gelecek Vaat Eden Aracı Keşfediyor

Bilim insanları, uzay araştırmaları sırasında kemik kaybıyla mücadeleye yönelik çözüm arayışlarında çığır açtı. Araştırma ekibi, NELL-1 molekülünün terapötik potansiyelini geliştirerek yarı ömrünü 5.5 saatten 15.5 saate çıkardı. Bu gelişme, molekülün biyoaktivitesini kaybetmeden daha uzun süre etkili kalmasını sağlar.

Hedeflenen etkinliğini daha da artırmak için araştırmacılar, inert bir bisfosfonat (BP) molekülünü NELL-1 ile biyokonjuge ederek BP-NELL-PEG adı verilen "akıllı" bir molekül yarattı. Bu molekül özellikle mikro yerçekiminde uzun süre kalma sırasında kemik kaybıyla mücadelede çok önemli olan kemik dokularını hedef alıyor.

'npj Microgravity' dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçları, BP-NELL-PEG'in herhangi bir gözlemlenebilir yan etkiye neden olmaksızın kemik dokusu için üstün özgüllük sergilediğini gösterdi. Bifosfonatların genellikle kemik dokuları üzerinde yıkıcı etkilerle ilişkilendirilmesi nedeniyle bu önemli bir gelişmedir.

Araştırmacılar, bulgularının uzay araştırmalarının geleceği, özellikle de yerçekimsiz ortamda uzun süre kalmayı gerektiren görevler için büyük umut vaat ettiğine inanıyor. BP-NELL-PEG'in, özellikle yaralanmalar veya diğer zayıflatıcı faktörler nedeniyle geleneksel direnç eğitiminin mümkün olmadığı durumlarda, kemik kaybı ve kas-iskelet sistemi bozulmasıyla mücadelede değerli bir araç olabileceğini öngörüyorlar.

Çalışma ümit verici sonuçlar vermiş olsa da, etkinliğinin doğrulanması için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmalar başarılı olmaya devam ederse BP-NELL-PEG, astronotların uzay yolculuğu sırasında kemik kaybıyla mücadele etme biçiminde devrim yaratabilir. Bu atılım, astronotların genel sağlık ve refahını iyileştirme ve gelecekte başarılı ve güvenli görevler sağlama potansiyeline sahip.

kaynaklar:

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– Günlük: 'npj Mikro Yerçekimi'