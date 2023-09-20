Uzayda ve Dünyada Kemik Kaybını Azaltmak İçin Umut Veren Bir Terapi

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'ndeki (UCLA) araştırmacılar, uzun süreli uzay yolculuğundan kaynaklanan kemik kaybının yanı sıra Dünya'daki kas-iskelet sistemi dejenerasyonunu azaltma konusunda umut vaat eden bir terapi geliştirdiler. Uzayda astronotların yaşadığı mikro yerçekimi, Dünya'dakinden 12 kat daha fazla kemik kaybına neden olarak iskelet sağlığını tehdit ediyor. UCLA ekibi, NELL benzeri molekül-1'in (NELL-1) sistemik olarak verilmesinin bu kemik kaybını azaltmaya yardımcı olup olamayacağını araştırdı.

NELL-1 kemik gelişimi ve yoğunluğunun korunması için çok önemli bir proteindir. Araştırmacılar, NELL-1'in yarı ömrünü uzatarak ve olumsuz etkilere neden olmadan özellikle kemik dokularını hedef alan "akıllı" bir molekül oluşturarak NELL-XNUMX'in terapötik potansiyelini artırdı. 'npj Microgravity' dergisinde yayınlanan bulgular, BP-NELL-PEG olarak bilinen yeni molekülün, gözlemlenebilir olumsuz etkilere neden olmadan kemik dokusu için üstün spesifiklik gösterdiğini gösterdi.

UCLA'dan Chia Soo'ya göre, bu bulgular uzay araştırmalarının geleceği için olduğu kadar Dünya'daki kemik kaybı ve kas-iskelet sistemi bozulmasıyla mücadele için de büyük umut vaat ediyor. Forsyth Enstitüsü'nden Kang Ting, yaralanmalar veya diğer faktörler nedeniyle geleneksel direnç antrenmanının mümkün olmadığı durumlarda BP-NELL-PEG'in umut verici bir araç olabileceğini ekledi.

Terapiyi gerçek uzay koşullarında test etmek için araştırmacılar fareler kullanılarak bir çalışma yürüttüler. Farelerin yarısı, uzun süreli uzay yolculuğunu simüle etmek için mikro yerçekiminde uzun bir dokuz hafta geçirdi. Diğer yarısı ise 4.5 hafta sonra Dünya'ya geri getirildi. Her iki gruba da BP-NELL-PEG veya bir kontrol maddesi uygulandı. Sonuçlar, BP-NELL-PEG ile tedavi edilen farelerin kemik oluşumunda önemli bir artış olduğunu gösterdi. Ek olarak, hem uzayda hem de Dünya'da tedavi edilen farelerde herhangi bir olumsuz sağlık etkisi gözlenmedi.

Bu terapi yalnızca gelecekteki uzay görevleri için potansiyel taşımakla kalmıyor, aynı zamanda aşırı osteoporoz ve Dünya'daki diğer kemikle ilgili rahatsızlıklardan muzdarip hastalar için de potansiyel bir tedavi sunuyor. Bu bulguları doğrulamak ve BP-NELL-PEG'in terapötik faydalarını tam olarak araştırmak için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç vardır.

kaynaklar:

- Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles

– Forsyth Enstitüsü

– npj Mikro Yerçekimi