Görünmeyen Süpernova Çarpışmaları Cirrus Toz Bulutlarının ve Yıldızlararası Moleküler Bulutların Oluşumunu Sağladı

Bilim insanları, Kuzey Gök Kutbu (NCP) Döngüsü içindeki nötr hidrojen gazının dinamiğine ilişkin çığır açıcı bir keşifte bulundu. The Astrophysical Journal'da yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, iki süpernova kabuğu arasındaki çarpışmanın sirüs toz bulutlarının oluşumu için gerekli koşulları yarattığını buldu. Bu bulutlar, yaşamın yapı taşlarının temel bileşenleri olan yıldızların, gezegenlerin ve yıldızlararası moleküler bulutların doğuşunun temel öncüleridir.

Çalışma, Üniversiteler Uzay Araştırmaları Birliği'nden Astronom Emerita Dr. Joan Schmelz tarafından yönetildi. Araştırma, Gaia uzay aracı tarafından incelenen ikili yıldız sistemlerinin görünmeyen yoldaşlarıyla ilişkili süpernova patlamalarına odaklandı. Almanya'daki Effelsberg teleskopundan toplanan veriler, yaklaşan taraftaki Düşük Enlem-Orta Hız (LLIV) Kemeri ve NCP Döngüsünü içeren genişleyen bir kabuğun birden fazla izini ortaya çıkardı.

Dr. Schmelz'e göre, “Bu kadar eski süpernovalar, ilginç emisyonların çoğu sönüp gittiği için pek fazla ilgi görmedi. Ancak yıldızlararası hidrojen bulutlarının ilginç yapısı ve dinamiklerinden bazılarının sorumlu olabileceğine dair giderek daha fazla kanıt buluyoruz."

Süpernova kalıntısı yaşlandıkça, X ışınları, sinkrotron radyasyonu ve optik ışık kaybolmaya başlar, ancak kabuk kendi momentumundan dolayı genişlemeye devam eder. Bu genişleme aşaması yüz binlerce yılı kapsıyor ve en iyi Effelsberg teleskopu tarafından incelenen nötr hidrojen atomlarından gelen radyo emisyonu yoluyla gözlemlenebilir.

Çalışma, kabuğun uzaklaşan tarafındaki hidrojenin, ikinci kabuğun yakın tarafından yaklaşan gazla etkileşime girdiğini ve bunların kesişme noktasında NCP Döngüsü oluşumuna yol açtığını öne sürüyor. LLIV Kemeri ve NCP Döngüsüne olan mesafeler sırasıyla yaklaşık 550 ve 700 ışıkyılı olup, her bir ikili sistemdeki birincil yıldızlar kullanılarak belirlenmiştir.

Makalenin ortak yazarı ve radyo gökbilimcisi Gerrit Verschuur, şu sözlerle bu çalışmanın önemini vurguluyor: "Uzaklık astronomideki en zorlu ölçümlerden biridir... ilk kez bunların nerede olduklarını ve nasıl geldiklerini biliyoruz. olmak."

Gözlemleri modellerle karşılaştırmak ve hidrojen bulutlarının temel parametrelerini hesaplamak için bu radyo bulutlarına olan mesafeleri bilmek çok önemlidir. Bu parametreler, teorik tahminleri doğrulamak ve yıldızlararası uzay hakkındaki bilgimizi ilerletmek için gerekli olan kütle, yaş, enerji ve momentumu içerir.

Bu çalışmanın sonuçları, LLIV Kemeri ve NCP Döngüsünün, yaşlanan süpernova modellerinin tahminleriyle uyumlu genişleyen kabukların bir parçası olduğunu doğrulamaktadır. Sirrus toz bulutlarının ve yıldızlararası moleküler bulutların oluşumunu anlamak, kozmosun gizemlerini çözmede ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır.

kaynaklar:

– Üniversite Uzay Araştırmaları Derneği