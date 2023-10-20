Prekambriyen Dönemindeki Kayıp Ara Fosiller: Darwinci Evrim Karşıtı Yeni Kanıtlar

Kambriyen Patlaması sırasında çeşitli hayvan filumlarının aniden ortaya çıkışı, Darwinci evrime uzun süredir meydan okuyordu. Bu teoriye göre, karmaşık biyolojik yeniliklerin zaman içinde, çok sayıda ara formla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkması gerekirdi. Ancak Kambriyen Patlaması'ndan önceki geç Prekambriyen tabakalarında hiçbir ara geçiş fosili bulunamamıştır. Prekambriyen döneminin sonunu kapsayan Ediakaran dönemi karmaşık makro fosiller içeriyor ancak bunların daha sonraki Kambriyen dönemi hayvan filumlarıyla olan ilişkileri tartışmalı olmaya devam ediyor.

Charles Darwin, Kambriyen tabakasından önceki geniş ilkel dönemlere ait kayıtların bulunmadığına dikkat çekerek bunu teorisine ciddi bir itiraz olarak kabul etti. Bu yokluğun en yaygın açıklaması, fosil kayıtlarının eksikliğidir; bu, hayvan atalarının var olması gerektiğini, ancak küçük boyutları ve yumuşak vücutları nedeniyle kolayca korunamadıklarını düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu yapay yapı hipotezi, küçük, yumuşak gövdeli hayvan öncüllerinin korunmasına olanak tanıyan Ediacaran fosil bölgelerine ilişkin son keşiflerle çürütüldü. Bunun yerine, bu bölgelerde yalnızca fosil algler ve birkaç sorunlu organizma ortaya çıktı.

Trends in Ecology and Evolution'da yayınlanan yeni bir çalışma, yapay yapı hipotezine karşı daha fazla kanıt ekliyor. Derek Briggs liderliğindeki paleontologlar, Prekambriyen ve Kambriyen katmanlarının fosilleşme süreçlerini ve jeolojisini karşılaştırdılar ve Prekambriyen katmanlarında korumaya uygun hayvanların tamamen bulunmadığını buldular. 789 milyon yıl önceki hayvan antikliğine yönelik yumuşak bir maksimum kısıtlama öneriyorlar. Hayvanların erken dönemde korunmasına olanak sağlayan ortam olarak önerilen Burgess Shale tipi koşullar, 789 milyon yıl öncesine veya daha eskisine tarihlenen fosil biyotalarıyla ilişkilendirilmemiştir.

Çalışmanın yazarları, olağanüstü derecede korunmuş biyotalardaki Kriyojen boşluğunun, hayvanların daha sonra aniden ortaya çıkmasını açıklayabileceğini ima ediyor. Bununla birlikte, bu yorum, bu süre zarfında tartışmasız metazoan veya çift taraflı hayvanların yokluğu da dahil olmak üzere çelişkili kanıtları gözden kaçırıyor gibi görünüyor. Dahası, diğer çalışmalar ilk hayvanlar için maksimum kısıtlamayı daha da genç yaşta, Kambriyen başlangıcına daha yakın bir zamanda yerleştirmiştir.

Bu bulgular, Darwinci evrimin aşamalı varsayımlarına meydan okuyor ve moleküler saat çalışmalarının öne sürdüğü tarihlendirmeyle çelişiyor. Evrimsel biyologların ampirik veriler ile teorilerinin temel tahminleri arasındaki önemli farklılıkları kabul etmeleri ve bunlara değinmeleri önemlidir.