Batı Avustralya'daki Keşif Yeni Pembe Elmas Yataklarına Yol Açabilir

Nature Communications dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Batı Avustralya'daki Argyle elmas yatağını inceleyen araştırmacılar, çok aranan pembe elmaslardan oluşan yeni yatakları ortaya çıkarabilecek önemli bir keşifte bulundu. Şu anda kapalı olan Argyle elmas madeni dünyadaki renkli değerli taşların %90'ının kaynağıydı. En yüksek kalitedeki pembe elmaslar on milyonlarca dolara satılabiliyor.

Argyle yatağından çıkarılan mineralleri ve kayaları analiz etmek için lazer kullanan araştırmacılar, pembe elmasların oluştuğu bölgenin, yaklaşık 1.3 milyar yıl önce meydana gelen Nuna adlı eski bir süper kıtanın parçalanmasıyla ilişkili olduğunu buldu. Bu kırılma sırasında madenin bulunduğu alan, yerkabuğunda boşluklar oluşturarak magmanın yüzeye çıkmasına ve beraberinde pembe elmasların gelmesine olanak tanıyan bir gerilme yaşadı.

Geleneksel olarak elmas yatakları antik kıtaların ortasındaki volkanik kayaların içinde bulunur. Bununla birlikte, elmasların pembe veya kırmızı renk sergilemesi için, çarpışan tektonik plakalardan kaynaklanan ve kristal yapılarını değiştiren yoğun kuvvetlere maruz kalmaları gerekir. Yaklaşık 1.8 milyar yıl önce Batı Avustralya ile Kuzey Avustralya'nın çarpışması, yer kabuğunun derinliklerinde renksiz elmasların pembe elmaslara dönüşmesiyle sonuçlandı.

Araştırma ekibi, Argyle yataklarının 1.3 milyar yaşında olduğunu keşfetti; bu da bunların süper kıta Nuna'nın parçalanması sırasında oluştuğunu gösteriyor. Çalışma, süper kıtaların parçalanması sırasında oluşan eski kıtaların birleşme noktalarının pembe elmas yataklarının oluşumunda çok önemli bir rol oynayabileceğini öne sürüyor. Bu bulgu, yeni pembe elmas taşıyan volkanların aranmasında keşif çabalarına rehberlik edebilir ve potansiyel olarak Avustralya'da ve dünyanın diğer bölgelerinde benzer yatakların keşfedilmesine yol açabilir.

Özetlemek gerekirse, Batı Avustralya'nın Argyle elmas yatağını inceleyen araştırmacılar, pembe elmasların oluşumu için gerekli jeolojik koşulları belirlediler. Antik süper kıta Nuna'nın parçalanması, yer kabuğunda boşluklar yaratarak magmanın pembe elmasları yüzeye taşımasına olanak sağladı. Keşif, eski kıtaların birleşim noktalarının yeni pembe elmas yatakları bulmanın anahtarı olabileceğini öne sürüyor.