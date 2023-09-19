Pembe Elmas Keşfi, Oluşum Sürecine İlişkin Bilgiler Sunuyor

Nature Communications dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Batı Avustralya'nın Argyle elmas yatağını inceleyen araştırmacılar, pembe elmasların ve diğer renk çeşitlerinin oluşumuna ilişkin yeni bilgiler elde etti. Dünyadaki pembe elmasların %90'ını oluşturan Argyle madeni artık kapalı olduğundan bu mücevherler daha nadir ve değerli hale geliyor. En yüksek kalitedeki cilalı pembe elmasların fiyatları on milyonlarca doları bulabilir.

Çalışma, pembe elmasların oluşumu için gerekli jeolojik koşulların anlaşılmasına odaklandı. Argyle madeninden alınan numuneleri analiz eden bilim insanları, bu nadir mücevherlerin gelişmesi için gereken spesifik koşulları belirleyebildiler. Bu bilgi potansiyel olarak diğer bölgelerde yeni pembe elmas yataklarının keşfedilmesine yol açabilir.

Pembe elmaslar, Dünya'nın mantosunun derinliklerinde aşırı basınç ve yüksek sıcaklıklar altında oluşur. Tıpkı beyaz elmaslar gibi saf karbondan oluşurlar ancak benzersiz renkleri, yeşil ışığı emen nadir bir atom yapısının varlığından gelir. Pembe elmasların rengini nasıl elde ettiğine dair kesin süreç hala büyük ölçüde bir gizem, ancak bu son araştırma bilim adamlarını bu gizemi çözmeye daha da yaklaştırıyor.

Argyle madeni, geniş pembe elmas rezervleriyle, onlarca yıldır bu değerli değerli taşların önemli bir kaynağı olmuştur. Kasım 2020'de kapatılması, elmas endüstrisi için bir dönemin sonunu işaret ederek mevcut pembe elmasların çekiciliğini ve değerini artırdı.

Çalışma pembe elmasların oluşum sürecine dair önemli bilgiler sunarken, bunların oluşumu için gerekli koşulları tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Bununla birlikte, bu keşif dünyanın başka yerlerinde pembe elmas yataklarının gelecekte keşfedilmesi için yeni umutlar getiriyor.

kaynaklar:

– “Pembe Elmaslar: Araştırmacılar Dünyanın En Nadir ve Değerli Taşlarının Arkasındaki Jeolojik Tarifi Ortaya Çıkardı” – CNN

– Araştırma: “Pembe Elmaslar: Batı Avustralya'daki Argyle Elmas Yatağı için Eser Element İmzasından Kökenlerine İlişkin Bilgiler” – Nature Communications