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Yeni Araştırma, Okyanusa Döndüğünde Deniz Bakterilerinin Kaybolan Flagella ve Diğer Özelliklerini Ortaya Çıkarıyor

ByMafo Brescia

Ekim 20, 2023
Yeni Araştırma, Okyanusa Döndüğünde Deniz Bakterilerinin Kaybolan Flagella ve Diğer Özelliklerini Ortaya Çıkarıyor

ABD Enerji Bakanlığı Ortak Genom Enstitüsü tarafından Las Vegas'taki Nevada Üniversitesi'nden araştırmacılarla işbirliği içinde yürütülen yakın tarihli bir araştırma, Chloroflexota filumundaki bakteriler hakkında şaşırtıcı bulguları ortaya çıkardı. Kirletici maddeleri parçalama ve karbonu geri dönüştürme yetenekleriyle bilinen bu bakterilerin, kaplıcalarda kamçıya sahip olduğu, ancak yüz milyonlarca yıl önce deniz ortamlarında yaşamaya başlayınca bu özelliğini kaybettiği belirlendi.

Araştırmacılar özellikle Chloroflexota içindeki Dehalococcoidia adı verilen ve pestisitlerde ve soğutucu akışkanlarda bulunan zararlı kimyasalları parçalama yeteneğine sahip bir sınıfa odaklandılar. Genom ve metagenomik dizileme yoluyla, kaplıcada yaşayan Dehalococcoidia'nın daha önce Chloroflexota'da bilinmeyen bir özellik olan flagella'ya sahip olduğunu keşfettiler. Buna karşılık, okyanusta yaşayan benzerlerinde flagella yoktu, bu da bu yapıların deniz ortamlarına evrimsel adaptasyon sırasında kaybolduğunu gösteriyor.

Çalışma aynı zamanda Dehalococcoidia kaplıcasındaki diğer şaşırtıcı özellikleri de ortaya çıkardı. Okyanusta yaşamak üzere evrimleşen bakterilerde bu özelliklerin bazıları yok olurken, diğer özelliklerin kalıntıları kaldı. Örneğin, hem kaplıca hem de okyanusta yaşayan Dehalococcoidia, hücre duvarlarında bir kayıp ve bitki bileşiklerini yemeyle ilgili genler için karmaşık bir evrim modeli sergiledi. Bu, bu bakterilerin bitki materyalini parçalamak için muhtemelen topluluklarındaki diğer mikroorganizmalarla işbirliğine güvendiklerini gösteriyor.

Ek olarak araştırmacılar, Dehalococcoidia kaplıcasının bitki hormonlarını sentezleyen veya parçalayan enzimlere sahip olduğunu buldu; bu da karada yaşayan benzerlerinin bitki büyümesini manipüle etme yeteneğine sahip olabileceğini gösteriyor.

Chloroflexota bakterilerinin evrimsel tarihini ve benzersiz özelliklerini anlamak, biyoyakıt üretimi gibi uygulamalar için mikroorganizmaların mühendisliği açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Bilim insanları, çeşitli metabolik yeteneklerinden yararlanarak çeşitli endüstrilerde daha sürdürülebilir ve verimli süreçler geliştirebilirler.

Bu bakteriler üzerinde yapılacak ileri çalışmalar, mikrobiyal süreçlerin biyoyakıt üretiminde ve diğer sürdürülebilir uygulamalarda potansiyel kullanımına ışık tutabilir.

Kaynak: Marike Palmer ve diğerleri, Sıra dışı özelliklere sahip Termofilik Dehalococcoidia, beklenmedik bir geçmişe ışık tutuyor, The ISME Journal (2023).

By Mafo Brescia

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