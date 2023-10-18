Aralarında İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nden araştırmacıların da bulunduğu uluslararası bilim adamlarından oluşan bir ekip, Güneş'in manyetik alanını anlama konusunda önemli bir atılım gerçekleştirdi. Dünyanın en güçlü güneş teleskobu olan Hawaii'deki Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu'ndan (DKIST) toplanan verileri kullanan bilim insanları, Güneş'in "sessiz" yüzeyinin manyetik alanı hakkında benzeri görülmemiş ayrıntılar elde etmeyi başardılar. Bu veriler, Güneş'in farklı katmanları arasındaki enerji aktarımını anlamamıza yardımcı olabilir ve korona olarak bilinen en dış katmanın neden yüzeyden yüzlerce kat daha sıcak olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir.

Gözlemlerden elde edilen en önemli bulgulardan biri, kromosfer olarak da bilinen alt güneş atmosferinin manyetik alanında yılan benzeri bir desenin keşfedilmesidir. Bu model, güneş plazmasının milyonlarca Kelvin'e kadar ısınması ve Koronal Kütle Atılımları (CME'ler) olarak bilinen güçlü patlamaların meydana gelmesi gibi Güneş'te meydana gelen enerjik olayları anlamamız için çok önemlidir. Araştırmacılar, manyetik alan yönündeki yılan benzeri desenle tutarlı olan karmaşık küçük ölçekli değişimlerin, karşıt manyetik alanların etkileşime girdiği ve enerji açığa çıkardığı, manyetik yeniden bağlanma adı verilen bir sürecin göstergesi olduğuna inanıyor.

Korona ve yüzey arasındaki sıcaklık farklarına ilişkin önceki araştırmalar, Güneş yüzeyindeki büyük ve oldukça manyetik bölgeler olan güneş lekelerine odaklanmıştı. Ancak mevcut çalışma, granüller olarak bilinen daha küçük konvektif hücrelerle kaplı olan ve "sessiz güneş" olarak adlandırılan bölgedeki manyetik alan yönelimlerinin karmaşıklığını ortaya çıkardı. Bu granüller, kromosferin enerji bütçesinin dengelenmesinde rol oynayabilecek daha zayıf fakat daha dinamik manyetik alanlar içerir.

2022'de hizmete giren DKIST, bilim insanlarına Güneş'i benzeri görülmemiş gözlemleme yetenekleri sağladı. Bu onların Güneş'in özelliklerini, küçük bir parayı oldukça uzak bir mesafeden görmeye benzer şekilde, hayret verici bir ayrıntı düzeyiyle görmelerine olanak sağlar. Teleskop, Queen's University Belfast, Ulusal Güneş Gözlemevi, Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü ve Eötvös Loránd Üniversitesi gibi çeşitli kurumların işbirliğiyle geliştirildi.

Bu araştırma, Güneş'in manyetik alanının karmaşık doğasına ışık tutarak, hayat veren yıldızımızın kapsamlı anlayışına bizi bir adım daha yaklaştırıyor.

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kaynaklar:

– Sheffield Üniversitesi

- Queen's Üniversitesi Belfast

– Ulusal Güneş Gözlemevi

Tanımlar:

– Manyetik yeniden bağlanma: Karşıt manyetik alanların etkileşime girdiği ve enerjiyi serbest bıraktığı bir süreç.

– Koronal Kütle Atılımları (CME'ler): Güneş'in koronasında meydana gelen ve büyük miktarda plazma ve elektromanyetik radyasyon açığa çıkaran güçlü patlamalar.

(Bu makale Devdiscourse tarafından yayınlanan orijinal makaledeki bilgilere dayanmaktadır)