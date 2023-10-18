Gökbilimciler Son Teknoloji Güneş Teleskobunu Kullanarak Güneş'in Manyetik Alanına İlişkin Yeni Bilgiler Elde Ediyor

Gökbilimciler, Hawaii'deki Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu'ndan (DKIST) toplanan çığır açıcı veriler sayesinde Güneş'in manyetik alanının gizemlerini çözmede önemli ilerleme kaydetti. ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) tarafından işletilen bu güçlü güneş teleskopu, bugüne kadar Güneş'in manyetik alanının en ayrıntılı temsillerini sağlamıştır.

Verilerden elde edilen en önemli bulgulardan biri, Güneş'in kromosfer olarak da bilinen "sessiz" yüzeyinin manyetik alanında serpantin veya yılan benzeri bir topolojinin keşfidir. Manyetik alan geometrisine ilişkin bu yeni anlayış, güneş atmosferindeki plazmanın dinamiklerini yönlendiren enerjik olayları anlamak için çok önemlidir.

Birleşik Krallık'taki Sheffield Üniversitesi'nden bilim adamlarının da aralarında bulunduğu araştırmacılar, bu verilerin astrofizikte uzun süredir devam eden bir bilmecenin çözümüne yardımcı olabileceğine inanıyor: Güneş'in korona olarak bilinen en dış katmanı ile onun yüzeyi olan fotosfer arasındaki sıcaklıklar arasındaki büyük fark. Korona beklenenin aksine fotosferden yüzlerce kat daha sıcak.

Manyetik alandaki yılan benzeri desen, güneş plazmasının milyonlarca Kelvin sıcaklığa kadar enerjilendirilmesinde rol oynayabilir. Bu manyetik alanların aynı zamanda Güneş Sistemi'ndeki Koronal Kütle Atılımları (CME'ler) olarak bilinen en büyük patlamalardan da sorumlu olduğuna inanılıyor.

Daha önce, korona ve fotosfer arasındaki ısı değişimleri üzerine yapılan araştırmaların çoğu, Güneş yüzeyindeki büyük ve oldukça manyetik bölgeler olan güneş lekelerine odaklanıyordu. Ancak yeni bulgular, "sessiz güneş" ve onun daha zayıf ama daha dinamik manyetik alanlar barındıran "granüller" adı verilen konvektif hücrelerinin incelenmesinin önemini vurguluyor.

DKIST'in benzeri görülmemiş çözümleme gücü, araştırmacıların manyetik alan yönündeki karmaşık değişiklikleri tespit etmelerine olanak tanıdı ve bu da manyetik yeniden bağlantının meydana geldiğini öne sürdü. Bu süreç, zıt yönlere işaret eden iki manyetik alanın etkileşime girmesini ve Güneş atmosferinin ısınmasına katkıda bulunan enerjiyi serbest bırakmasını içerir.

Queen's Üniversitesi Belfast'tan, NSF'nin Ulusal Güneş Gözlemevi'nden ve Almanya'daki Max Planck Güneş Sistemi Araştırma Enstitüsü'nden bilim adamlarından oluşan uluslararası bir ekip tarafından yürütülen araştırma, Astrophysical Journal Letters'da yayınlandı.

Bu buluş, hayat veren yıldızımız Güneş'in işleyişini anlama yolunda önemli bir adımı temsil ediyor. DKIST güneş teleskobu, güneş fiziğinde yeni yollar açtı ve farklı kurumlardaki bilim insanları arasında heyecan yaratan büyüleyici sonuçlar sağladı.

Kaynak: Sheffield Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Tesisleri Konseyi, Queen's Üniversitesi Belfast.