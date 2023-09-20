Mikrotüpler: Yüksek Performanslı Lazerlerin Potansiyelini Ortaya Çıkarmak

İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, mikro peteklerin geliştirilmesinde önemli bir atılım gerçekleştirerek onları on kat daha verimli hale getirdi ve uzay araştırmaları ve sağlık alanında yeni keşiflere kapı açtı. Temelde ışıktan yapılmış cetveller olan mikro petekler, frekansları hassas bir şekilde ölçebilme yetenekleri nedeniyle çeşitli alanlarda devrim yaratma potansiyeline sahiptir.

Bir mikro tarak, bir mikrorezonatörün içinde dolaşan fotonları göndermek için bir lazer kullanarak çalışır ve ışığı geniş bir frekans aralığına böler. Bu frekanslar birbirine göre konumlandırılarak, lazerlere benzer şekilde çoklu frekansların uyum içinde olduğu yeni bir tür ışık kaynağı yaratılıyor.

Mikro tarakların uygulamaları, dış gezegenlerin araştırılmasında kullanılan cihazların kalibre edilmesinden, nefes örneklerini analiz ederek kişinin sağlığını izlemeye kadar çok geniş bir alana sahiptir. Ancak önceki mikro petekler verimlilik açısından sınırlamalarla karşı karşıya kalıyordu ve bu da onların tam potansiyellerini gerçekleştirmelerini engelliyordu.

Chalmers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, mikro peteğin lazer gücünü on kat artıran ve verimliliğini yüzde 1'den yüzde 50'nin üzerine çıkaran bir yöntem geliştirerek bu sınırlamanın üstesinden geldi. Bu yöntem, mikro peteğin performansını artırmak için birlikte çalışan iki mikrorezonatörün kullanımını içerir.

Bu atılım önemlidir çünkü yüksek performanslı lazer teknolojisini daha geniş bir pazar yelpazesine ulaştırmaktadır. Örneğin, mikro petekler otonom araçlara yönelik lidar modüllerinde, GPS uydularında, çevresel algılama dronlarında ve bant genişliği yoğun yapay zeka uygulamalarına yönelik veri merkezlerinde kullanılabilir.

Mikro peteklerin artan verimliliği ve gücü, uzay araştırmaları, sağlık hizmetleri ve diğer çeşitli endüstrilerdeki ilerlemeleri hızlandırma potansiyeline sahiptir. Bu araştırma, lazer teknolojisindeki daha fazla gelişmenin önünü açıyor ve mikro peteklerin oyunun kurallarını değiştiren yeteneklerini sergiliyor.

kaynaklar:

– Chalmers Teknoloji Üniversitesi. "Chalmers araştırmacıları yeni teknolojilerin önünü açabilecek mikro petekler yapıyor." Günlük Bilim. ScienceDaily, 11 Mart 2021.

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